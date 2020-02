System Shock: Originalgetreues Remake in der Endphase der Entwicklung

PC XOne PS4 Linux MacOS

Zuletzt wurde es still um System Shock. Nein, nicht um den dritten Teil, der (eventuell) trotz einiger Probleme (siehe GG-News) noch in Entwicklung ist, sondern um das Remake des ersten Teils, das 2016 eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne abschloss.

Laut des Magazins The Escapist möchten sich Nightdive Studios jetzt aber wieder mehr auf die ursprüngliche Vision des Klassiker-Remakes konzentrieren und haben hierbei auch große Fortschritte bei der Fertigstellung erzielt. Es sei alles konzeptioniert und bereit, fertig implementiert zu werden, hauptsächlich Gegner und Animationen fehlten noch, so Producer Mike Arkin. Nach einer zwischenzeitlichen Neuausrichtung, bei der man sich immer weiter vom Original entfernte, glaubt man jetzt, mit "Back to the roots" den Erwartungen der Spieler gerechter zu werden.

Larry Kuperman, Director of Business Development, gesteht, dass die über Kickstarter eingenommenen 1,3 Millionen US-Dollar dazu verleiteten, die veralteten Spielbestandteile und Mechaniken auszutauschen und zu modernisieren, um die Restriktionen der 90er Jahre loszuwerden. Dies führte zu einem Feature Creep und dass die Entwickler das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Über ein Jahr nach ihrer "Rückbesinnung" 2018 veröffentlichten die Entwickler das komplette erste Level als Demo auf Steam (siehe GG-News), wo diese über 14.000 Spieler fand. Das Interesse am Spiel scheint nach wie vor sehr groß, so befindet sich das System Shock Remake auf über 200.000 Wunschzetteln auf Valves Plattform.