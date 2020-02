Borderlands: Regisseur für Verfilmung gefunden

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Bereits im August 2015 gaben der Entwickler Gearbox und das Medienunternehmen Lionsgate (Monster’s Ball, Saw, Die Tribute von Panem) bekannt, dass gemeinsam an einer Verfilmung der Spielserie Borderlands gearbeitet wird. Seit dem ist es allerdings ziemlich ruhig um das Projekt geworden. Nun scheint etwas mehr Bewegung in die Sache zu kommen, denn jetzt wurde mit Eli Roth auch ein Regisseur gefunden, der das Ganze auf die Leinwand zaubern soll.

Roth ist unter anderem als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur in der Filmbranche tätig und hat zuvor Filme, wie Knock Knock mit Keanu Reeves (Matrix, John Wick) und Death Wish mit Bruce Willis (Stirb Langsam, Red) inszeniert. Seine letzte Arbeit als Regisseur war die 2018 erschienene Verfilmung des John Bellairs' Romans Das Haus der geheimnisvollen Uhren, in dem unter anderem Jack Black (Unexpected Race, Jumanji - The Next Level) und Cate Blanchett (Der Herr der Ringe, Bernadette) zu sehen waren. In seinem Statement sagte Roth:

Ich bin schon sehr aufgeregt, in die Welt von Borderlands eintauchen zu können und das könnte nicht mit einem besseren Drehbuch, Produktionsteam und Studio geschehen. Ich habe eine lange und erfolgreiche Geschichte mit Lionsgate. Ich habe das Gefühl, als wären wir gemeinsam aufgewachsen und als hätte alles, was in meiner Regiekarriere geschah, zu dem Projekt dieser Größenordnung und Ambition geführt. Ich freue mich darauf, meine eigene Energie, Ideen und Vision in die wilde, lustige und unendlich kreative Welt des Spiels einzubringen. Randy Pitchford und alle bei Gearbox haben meine Ideen sehr unterstützt. Es fühlt sich wirklich wie ein perfekter Sturm von Schöpfern an, die zusammenkommen. Wir wollen einen neuen Klassiker erschaffen, den die Fans der Spielvorlage lieben werden, der aber auch weltweit ein neues Publikum finden wird.

Avi Arad und Ari Arad (Blade, X-Men, Spider-Man) sind nach wie vor als Produzenten am Bord, während Gearbox' Gründer und CEO Randy Pitchford und Take-Two Interactives CEO Strauss Zelnick als ausführende Produzenten agieren. Der aktuelle Entwurf des Drehbuchs steuert Craig Mazin bei, der unter anderem Drehbücher zu den letzten beiden Filmen der Hangover-Trilogie, The Huntsman & the Ice Queen und für fünf Episoden der HBO-Serie Chernobyl lieferte. Seitens Nathan Kahane, der Präsident der Lionsgate Motion Picture Group, heißt es zu dem Projekt: