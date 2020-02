Epic Store: Assassin's Creed Syndicate & Faeria gratis // Nächster Titel bekannt

Wie im Vorfeld angekündigt, stehen ab sofort und noch bis zum 27. Februar 2020 das Sammelkartenspiel Faeria vom Entwickler Abrakam und Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed Syndicate (Testnote: 7.5) kostenlos im Epic Games Store zum Download bereit.

In Faeria stellt ihr euer eigenes Kartendeck zusammen und schickt verschiedene Fantasy-Wesen in die Schlacht. „Gestalte das Schlachtfeld, während du in epischen Schlachten kämpfst. Lass Berge wachsen, pflanze Wälder, fülle Seen oder mache dir den Sand der Wüste zunutze. Du wählst deinen eigenen Weg zum Sieg“ heißt es in der Beschreibung. In Assassin's Creed Syndicate schlüpft ihr derweil wahlweise in die Rolle von Jacob Frye, oder seiner Schwester Evie und baut zu Zeiten der industriellen Revolution im London des Jahres 1868 den Einfluss eurer Unterweltorganisation aus, um die Hauptstadt den Templern zu entreißen.

Wie gewohnt gab Epic auch gleich das nächste Gratisspiel bekannt, das ab dem 27. Februar 2020 bereitstehen wird. Dabei handelt es sich um die Action-Flugsimulation InnerSpace.