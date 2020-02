GOG: Midweek-Sale mit Rabatten bis 90% + Angebote von Bethesda

Aug GOG.com könnt ihr aktuell im Rahmen eines Midweek-Sales ausgewählte Titel für Tierliebhaber erwerben, die teilweise um bis zu 90 Prozent im Preis reduziert wurden. Die Liste umfasst unter anderem Ape Out (Testnote: 7.5), Beyond Good & Evil (zum User-Artikel), Cat Quest 2 - The Lupus Empire, Owlboy (Testnote: 7.5), Never Alone Ghost of a Tale und mehr. Darüber hinaus gibt es einen Special-Sale von Bethesda, bei dem ihr Spiele aus Serien, wie Dishonored, Wolfenstein, The Elder Scrolls und Fallout bis zu 75 Prozent günstiger bekommt.

Nachfolgend nur ein paar ausgesuchte Beispiele aus dem Store (das komplette Angebot an Spielen und DLCs findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):