Stela: Termin für PC und Switch steht fest

PC Switch XOne iOS

Das seit letztem Jahr für die Xbox One und iOS erhältliche Jump-and-run Stela hat einen Veröffentlichungstermin für den PC und die Nintendo Switch erhalten. Wie das verantwortliche Entwicklerstudio SkyBox Labs verkündete, werden die beiden Umsetzungen ab dem 13. März 2020 in der sogenannten „Definitive Edition“ auf Steam und in Nintendos eShop erscheinen.

In Stela schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau, die Zeugin der letzten Tage einer mysteriösen alten Welt wird. Auf eurem Abenteuer durch das vom Verfall gezeichnete Land durchstreift ihr weitläufige mysteriöse Städte, verwunschene Wälder und gewaltige unterirdische Ruinen. Dabei müsst ihr euch gewaltigen Herausforderungen, tückischem Terrain, sowie gigantischen Bestien stellen und eure Umgebung manipulieren, um auf diese Weise vertrackte Rätsel zu lösen.

Die zum Preis von 19,99 Euro angebotene Fassung wird neben dem Basisspiel auch sämtliche zusätzliche Inhalte bieten, die seit der Veröffentlichung via Apple Arcade und Xbox Live hinzugekommen sind. Zudem wollen die Macher ein Update für alle Systeme veröffentlichen, das eine längere Endsequenz, einige visuelle Verbesserungen und letzte Bugfixes implementiert.