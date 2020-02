Subnautica - Below Zero: Update „Lost Ship“ veröffentlicht

PC XOne PS4 MacOS

Unknown Worlds Entertainment hat ein neues Update für das seit Januar in Early-Access befindende Unterwasser-Abenteuer Subnautica - Below Zero veröffentlicht. In der „Lost Ship“ getauften Aktualisierung könnt ihr Teile eines versunkenen Schiffes erkunden. Dazu heißt es:

Wir haben eine Reihe von Berichten über ein verunglücktes Schiff erhalten, das auf dem Meeresboden auseinandergebrochen ist. Ein Teil wurde in der Nähe der Lilypad-Inseln und ein anderer in der Nähe der Thermal Vents entdeckt. Alterra warnt die Besucher beim Betreten der Wracks mit großer Sorgfalt vorzugehen, da gefallene Strukturen und gefährliche Kreaturen eine große Bedrohung darstellen.

Des Weiteren könnt ihr mit den verspielten Trivalve interagieren, die als Kreaturen beschrieben werden, die ihre Bindung an anderen Lebewesen zum Ausdruck bringen und gerne ihr Verhalten nachahmen. Unterhalb der Lilypad-Inseln könnt ihr zudem ein Höhlensystem mit riesigen leuchtenden Seerosen erkunden. „Diese dunkle Ecke der Welt ist reich an Ressourcen und schafft das perfekte Zuhause für diese atemberaubend schönen Blumen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Das Update überarbeitet auch den Himmel des Planeten 4546B:

Schaut in den späten Stunden der Nacht nach oben, um eine illusorische und spektakuläre Show in der oberen Atmosphäre zu sehen. Eine wunderschöne Darstellung tanzender Farben beleuchtet die Nachtwelt des Planeten 4546B.

Weitere Überarbeitungen betreffen die Biome von Below Zero, die Lilypads Islands und die Thermal Spires, die zusätzlich poliert und verbessert wurden. Zudem wurde das Hoverbike optimiert. Mit dem nächsten großen Update wollen die Entwickler auch die Geschichte des Spiels komplett überarbeiten. Die aktuelle Story wird also bald nicht mehr verfügbar sein.