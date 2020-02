Mount & Blade 2: Termin und Preis für Early Access bekannt

PC XOne PS4

Bereits vor über sieben Jahre wurde Mount & Blade 2 - Bannerlord (Gamescom-Berichte: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, Preview) von TaleWorlds angekündigt und seitdem arbeitet das Studio fleißig an dem Globalstrategie-Titel. Bereits im Zuge der Gamescom 2019 wurde bekannt gegeben, dass der Titel im März 2020 zumindest in den Early Access starten wird. Nun steht auch ein konkreter Termin fest.

Laut einem Tweet auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wird das Spiel am 31. März 2020 via Steam, dem Epic Games Store und auf der offiziellen TaleWorlds-Homepage in den Early Access starten. Preislich veranschlagen die Entwickler 49,99 Euro. Das ist zwar ein stolzer Preis, wie TaleWorlds aber angeben, wird sich dieser nach dem Ende des Early Access nicht mehr ändern.

Laut der Steam-Produkseite wird die Early-Access-Phase von Mount & Blade 2 etwa ein Jahr dauern – wie die diversen Verschiebungen des Spiels gezeigt haben sollte man sich auf die Schätzungen der Entwickler aber nur bedingt verlassen. Das ist im Zweifel aber nicht so tragisch, da bereits zahlreiche Inhalte in der frühen Fassung zu finden sein sollen. Zwar werden sich manche Schauplätze noch die selbe Karte teilen, während sie im fertigen Spiel alle über eine eigene Map verfügen. Dafür soll die Fassung aber bereits sehr stabil laufen und nur von wenigen Bugs geplagt werden, die TaleWorlds natürlich konsequent entfernen will. Als aktuell noch fehlende Elemente werden beispielsweise Rebellionen, das Erstellen von Königreichen und das Herstellen von Waffen angegeben.

Neben den Singleplayer-Szenarien und der Sandbox bietet die Early-Access-Version von Mount & Blade 2 - Bannerlord noch einen Multiplayer-Modus. In diesem könnte ihr eure Armeen in die Schlacht gegen andere Spieler schicken und herausfinden, wer der beste virtuelle Feldherr ist.