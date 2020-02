PAX East 2020: Sony sagt Teilnahme wegen Coronavirus ab

Sony sagte soeben seine Teilnahme an der nächste Woche in Boston stattfindenden PAX East 2020 ab. Auf dem Event wollte das Unternehmen unter anderem Neuigkeiten zu The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht), Final Fantasy 7 Remake (im E3-Anspielbericht), Persona 5 - Royal und Marvel's Iron Man VR präsentieren. In dem Statement auf dem Playstation Blog heißt es:

Heute hat Sony Interactive Entertainment die Entscheidung getroffen, die Teilnahme an der diesjährigen PAX East in Boston aufgrund wachsender Bedenken bezüglich COVID-19 (auch als „neuartiges Coronavirus“ bekannt) abzusagen. Wir hielten dies für die sicherste Option, da sich die Situation täglich verändert. Wir sind enttäuscht, unsere Teilnahme an dieser Veranstaltung abzusagen, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer globalen Belegschaft steht an erster Stelle.

Das ist nicht der erste Fall, bei dem der Coronavirus sich negativ auf die Spieleindustrie auswirkt. So gab Private Division Anfang des Monats die Verschiebung der Switch-Version von The Outer Worlds (Testnote: 8.0) bekannt, weil die Büros des für die Portierung zuständigen Studios Virtuos in Shanghai derzeit geschlossen bleiben. Zudem berichtete Bloomberg Anfang dieser Woche, dass es bei Nintendo wegen dem Virus zu globalen Produktionsengpässen kommen könnte, da einige Komponenten der Konsole in China hergestellt werden und Nintendos Montagepartner in Vietnam durch die Lieferengpässe in China kaum dem Aufrag nachkommen können, die Mengen herzustellen, die für den Monat April für USA und Europa geplant waren.

Der Entwickler Naughty Dog, der eine Gameplay-Demo zu The Last of Us - Part 2 präsentieren wollte, hat sich ebenfalls via Twitter mit einem Statement zu Wort gemeldet: