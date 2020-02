Desperados 3: Release-Zeitraum + Doc McCoy im neuen Trailer

Das ursprünglich für 2019 geplante und auf 2020 verschobene Echtzeit-Taktikspiel Desperados 3 von Mimimi Production hat einen neun Release-Zeitraum erhalten. Wie der Rechteinhaber und Publisher THQ Nordic bekannt gab, wird der Titel im Sommer dieses Jahres erscheinen.

Passend zu der Bekanntgabe wurde auch ein neuer Trailer auf den Weg gebracht, der euch den berüchtigten Kopfgeldjäger Doc McCoy, der im dritten Teil der Serie seine Rückkehr feiern wird, vorstellt. Von den Entwicklern wird McCoy als ein rücksichtsloser Scharfschütze und erfahrener Feldmediziner beschrieben, der mit seinem maßgeschneiderten Colt Buntline Special von Weitem einer Fliege die Flügel wegschießen, oder einem Feind auch eine Sonderbehandlung mit seiner Spritze geben kann… Zu seiner Hintergrundgeschichte schreiben die Macher:

McCoy verbrachte seine jüngeren Jahre damit, Medizin in England zu studieren. Nach dem Studiumsende macht er sich auf die Suche nach einem Abenteuer und wurde fündig. Er segelte in die neue Welt, überquerte den Atlantik und ging an der amerikanische Küste ans Land, wo er gewaltsam für einen amerikanischen Bürgerkrieg rekrutiert wurde. Er kämpfte und arbeitete zeitgleich als Arzt, konnte aber den Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges nicht ertragen. Er desertierte aus dem Dienst und wurde zu einem Kopfgeldjäger. In bestimmten Kreisen ist er heute als jemand bekannt, der die Arbeit erledigt, ohne zu viele Fragen zu stellen.