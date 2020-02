Final Fantasy 7 Remake: Chocobo-Küken, Karfunkel und Kaktor im Video

PS4

Square Enix hat via Twitter die drei DLC-Beschwörungsmateria Chocobo-Küken, Karfunkel und Kaktor in kurzen Clips in Aktion präsentiert. Alle drei Materia wurden extra für das im April zeitexklusiv für die PS4 erscheinende Remake von Final Fantasy 7 (im E3- Anspielbericht) gestaltet und waren im Originalspiel nicht verfügbar. Anders als die üblichen Beschwörungen im Spiel, scheinen die DLC-Materia nicht zu verschwinden, wenn sie ihren Angriff ausgeführt haben, teilen allerdings auch weniger Schaden aus und wirken daher eher wie ein nettes Gimmick.

Das Chocobo-Küken greift die Feinde mit magischen Fähigkeiten an und wird für alle Spieler, die den Titel vorbestellen, kostenfrei verfügbar sein. Das Karfunkel kann derweil die gesamte Gruppe des Spielers mit einem Zauber belegen, der für kurze Zeit Angriffe des Gegners reflektiert. Square Enix musste zuletzt einiges an Kritik und Spott auf Twitter für das neue Design des mystischen Wesens einstecken, da es mit viel kürzeren Ohren und überarbeiteten Augen nicht mehr dem Karfunkel aus anderen Ablegern des Franchises ähnlich sah. Das Tierchen wird in der 89,99 Euro teuren „Deluxe Edition“ enthalten sein. Der Kaktus Kaktor, der den Gegner mit verschiedenen Nahkampfangriffen, wie der „1.000 Nadeln“-Attacke zu Leibe rückt, kann als Teil der 299,99 Euro teuren und exklusiv über den Online-Store von Square Enix erhältlichen „1st Class Edition“ erworben werden, die auch alle Extras der Deluxe Edition, sowie eine 26,7 cm große Figur von Cloud Strife und seinem Hardy-Daytona-Motorrad enthält.