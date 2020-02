Uncharted-Film: Dreharbeiten sollen in vier Wochen in Berlin starten

andere

Während Sony Pictures nach dem Abgang des inzwischen sechsten Regisseurs Travis Knight (Bumblebee) noch immer keinen Ersatz für die Verfilmung von Uncharted offiziell verkündet hat, sollen die Dreharbeiten bereits in vier Wochen in Berlin starten. Dies hat der Drake-Darsteller Tom Holland (Spider-Man - Far From Home) in einem Interview mit IGN.com verraten:

Also ja, wir werden in etwa vier Wochen mit den Dreharbeiten beginnen. Mark Wahlberg wird als Sully fantastisch sein. Die für die Stunts verantwortliche Abteilung, die wir in Berlin haben, hat bereits einen großartigen Job bei der Vorbereitung der Stunts geleistet und das wird sicher sehr aufregend sein.

Wie Holland außerdem verrät, ist vor allem Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) sein Lieblingsteil der Serie, von dem sich auch die Filmemacher teilweise haben inspirieren lassen:

Das vierte Uncharted-Spiel ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Es ist unglaublich und viele Inspirationen für den Film sind insbesondere von diesem Spiel ausgegangen. Es ist interessant, als ich mich mit Sony Pictures Boss Tom Rothman zusammensetzte und mit ihm über Spiele sprach, erwähnte ich, dass ich gerade Uncharted durchgespielt habe und er entgegnete: „Wieso spielst du dann nicht einfach Nathan Drake?“ Ich erinnere mich, dass ich sagte: „Ich würde alles tun, um Nathan Drake spielen zu können. Bitte, das wäre fantastisch.“

Holland bestätigte erneut, dass, obwohl die Verfilmung sich stark von der Spielreihe inspirieren lässt, die Macher mit der Vorgeschichte definitiv einen ganz eigenen Weg bestreiten wollen: