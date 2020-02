Humble Digital Tabletop Bundle 2 gestartet

Im Humble Store wurde das Digital Tabletop Bundle 2 gestartet, das unter anderem Titel, wie Armello (zum Indie-Check), For the King, Reigns und Slay the Spire (zum Indie-Check) umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip, der amerikanischen gemeinnützigen Organisation und Stiftung AbleGamers und einem weiteren Wohltätigkeitsverein eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem Euro:

Gremlins, Inc

Reigns

Reigns - Her Majesty

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 5,69 Euro:

Armello

For the King

Terraforming Mars

Ab einem Betrag von mehr als 9,00 Euro: