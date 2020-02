Biomutant: Nachricht der Entwickler, Spiel noch in Produktion

Um das etwas ungewöhnliche Open-World-Rollenspiel Biomutant (im GC-Angeschaut) von THQ Nordic ist es in den letzten Monaten etwas ruhiger geworden, so dass einige Fans schon eine Einstellung des Projekts befürchteten. Über den offiziellen Twitter-Account des "Kung-Fu-Fabel-RPGs" meldeten sich nun die Entwickler von Experiment 101 zu Wort und gaben Entwarnung: Die Entwicklung laufe aktuell auf Hochtouren.

Lasst uns euch versichern, dass wir niemals härter und fokussierter an Biomutant gearbeitet haben wie im Moment! Wir tun alles, um das beste Spiel zu entwickeln, an dem jeder einzelne von uns jemals gearbeitet hat und wir wollen es so unterhaltsam und gut machen, wie wir nur können. [...] Wie einige von euch sicher wissen oder verstehen, ist die Arbeit bei der Fertigstellung eines Spiels langwierig, herausfordernd und unvorhersehbar. Die schiere Größe, der Umfang und die Länge von Biomutant tragen zu diesem Umstand bei. Den Releasetermin werden wir verkünden, sobald sich jeder im Studio wohl damit fühlt und sicher ist, dass das Spiel an diesem Datum fertig ist.