GDC 2020: Verschiebung aufgrund des Coronavirus in den Sommer

Nachdem in den letzten Tagen immer mehr namhafte Teilnehmer angekündigt hatten, nicht an der diesjährigen Game Developers Conference teilzunehmen, haben die Verantwortlichen nun die Konsequenzen gezogen. Am gestrigen Abend wurde mit einer knappen News auf der Homepage bekanntgegeben, dass die Veranstaltung aufgrund der anhaltenden Besorgnis über den Ausbruch des Covid-19-Virus auf "später im Sommer" dieses Jahres verschoben wird. Dort ist zu lesen:

Nach eingehender Beratung mit unseren Partnern in der Spieleentwicklungsbranche und der Community auf der ganzen Welt, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die GDC zu verschieben.

Zuerst hatten Anfang der Woche Sony, Electronic Arts, Facebook und Kojima Productions verkündet, dass sie aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr nicht in San Francisco vor Ort sein würden. Gestern gaben Microsoft, Unity und Epic Games ebenfalls bekannt ihre Teilnahme zurückzuziehen.

Genaue Details zum neuen Termin wurden verständlicherweise noch nicht veröffentlicht. Die Veranstalter müssen sich nun erst einmal um die Reorganisation der Konferenz kümmern, mehr Informationen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.