Neue Nintendo-Direct-Folge am Donnerstag zu Animal Crossing

Am Donnerstag dieser Woche, den 20. Februar 2020, wird Nintendo eine neue Direct-Ausgabe ausstrahlen. Das Hauptthema dieser Präsentation wird Animal Crossing - New Horizons sein. Als Uhrzeit wird 15:00 Uhr deutscher Zeit angegeben, sonstige Inhalte des 25 Minuten langen Streams sind nicht bekannt. In dem Tweet von Nintendo heißt es lediglich:

Seid am 20. Februar um 15:00 Uhr beim #AnimalCrossing: New Horizons Direct dabei! Hier erfahrt ihr in rund 25 Minuten alles zum Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! #ACNH

Bei dem Reif-für-die-Insel-Paket handelt es sich übrigens nicht um einen Zusatzinhalt oder DLC, es ist eine Anspielung auf das besagte Reiseprogramm, dass sich Waschbär Tom Nook andrehen lässt. Ansehen könnt ihr die Direct via Twitch und YouTube jeweils auf dem offiziellen Kanal von Nintendo. Als Einstimmung haben wir euch die letzte Direct-Ausgabe mit Animal Crossing unten als Video eingebunden. Erscheinen wird New Horizons am 20. März 2020.