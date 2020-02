Gothic Remake wird entwickelt, erscheint nicht vor 2021 / Umfragedaten

PC

Über 180.000 Spieler haben den Playable Teaser zum Gothic Remake (wir berichteten) bisher gespielt, fast 95% von 43.111 Umfrage-Teilnehmern sprachen sich dafür aus, daraus ein komplettes Remake zu entwickeln.

Das PDF mit den Ergebnissen verlinken wir unten, und auch die Rohdaten (als CSV, comma separated values) – THQ Nordic spielt die Karte „Transparenz“ also voll aus.

THQ Nordic will ein neues Studio in Barcelona aufbauen, das die Entwicklung übernimmt und dabei auf die Wünsche der Umfrageteilnehmer eingeht. Insbesondere soll die Welt düsterer und weniger bunt werden. Reinhard Pollice, Business and Development Director bei THQ Nordic, sagt:

Wir freuen uns auf die Herausforderung, ein Gothic Remake, das so treu wie möglich an dem Erlebnis von damals bleibt (zu entwickeln), und werden der einzigartigen Gothic-Welt einen modernen Look verpassen und einige Gameplay-Verbesserungen vornehmen, ohne die grandiose Atmosphäre des Originals zu verändern.

Es gibt noch kein Release-Datum, THQ Nordic schließt jedoch 2020 als Erscheinungsjahr aus.

Das 2001 erschienene Einzelheld-Rollenspiel Gothic stammte von Piranha Bytes und schaffte es trotz etwas hakeliger Bedienung in die Herzen vieler Fans. Grund dafür war vor allem die Glaubwürdigkeit der designten (statt „erwürfelten“) Spielwelt und deren „lebensechte“ (beispielsweise kernig fluchende), in Fraktionen aufgeteilte Bewohner.