Baldur's Gate 3: Erstes Gameplay auf der PAX East am 27. Februar

Nachdem Larian bereits letzten Monat via Twitter angeteasert hat, dass es am 27. Februar Neuigkeiten zu Baldur's Gate 3 geben könnte, hat das Entwicklerstudio dies nun auch offiziell bestätigt. Das Team wird demnach zum besagten Termin nächste Woche auf der diesjährigen PAX East in Boston vor Ort sein und einen ersten Einblick in das Gameplay gewähren.

Auf dem Event wird Larians Creative Director Swen Vincke gemeinsam mit einem Gast auf der Bühne den Titel zocken und dabei mehr zur Story und den verschiedenen Spielmechaniken enthüllen, sowie einige der meistgestellten Fragen der Fans beantworten. Anschließend wird es eine kleine „Frage und Antwort“-Runde mit den anwesenden Zuschauern geben. Kurz darauf wird eine weitere Präsentation am passend geschmückten Stand von Larian Studios auf dem Showfloor starten. Das Event wird auf YouTube ab 21:30 Uhr (deutscher Zeit) live übertragen.

Laut Larian sei das Team seit der Ankündigung des Spiels auf der E3 in diesem Jahr inzwischen auf mehr als 350 Personen (inklusive Outsourcers) gewachsen. Die Entwickler haben an neuen Technologien und Möglichkeiten gearbeitet, mit deren Hilfe sie nun das Rollenspiel erschaffen, das mehr als 100 Stunden an Inhalten und die Tiefe bieten werde, die die Fans erwarten. In der Pressemitteilung wurde auch eine offizielle Spielbeschreibung veröffentlicht. In dieser heißt es:

Eine große Macht, die dich von innen verzehrt, lastet schwer auf dir. Wie weit lässt du dich von ihr in die Dunkelheit führen? Das Schicksal Faerûns liegt in deinen Händen. Wirst du die Erlösung bringen oder das Land in den Abgrund reißen?

Die Veranstaltung soll darüber hinaus einige Überraschungen bieten, die laut den Entwicklern sogar Fans von Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) nicht vorhersehen werden. Besitzer des Spiels können also durchaus gespannt sein. Passend zur Ankündigung der PAX-Teilnahme hat das Entwicklerteam auch ein kurzes Video veröffentlicht, in dem unter anderem ein flüchtiger Blick auf einen recht eindrucksvollen CGI-Drachen gewährt wird. Larian könnte also neben der Gameplay-Demo möglicherweise auch einen neuen CGI-Trailer zum Spiel präsentieren.