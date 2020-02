Xbox Game Pass: Weitere Titel für PC- und Konsolen-Service angekündigt

XOne

Microsoft hat über Xbox Wire weitere Titel für seinen kostenpflichtigen Service Xbox Game Pass angekündigt. Abonnenten des Konsolen-Dienstes können sich demnach auf Ninja Gaiden 2 und Kingdom Hearts 3 (Testnote: 8.5) freuen, während Abonnenten des PC-Dienstes derweil Indivisible und Reigns - Game of Thrones (Testnote: 8.0) erhalten. Für beide Abos werden zudem in Kürze Yakuza 0, Two Point Hospital (Testnote: 7.0), Jackbox Party Pack 3 und das bereits erwähnte Wasteland Remastered verfügbar sein. Nachfolgend die Termine für die Konsolenspiele im Überblick (für die PC-Titel heißt es bisher nur „coming soon“):

Ab dem 20. Februar 2020:

Ninja Gaiden 2

Ab dem 25. Februar 2020:

Kingdom Hearts 3

Two Point Hospital

Wasteland Remastered

Ab dem 26. Februar 2020:

Yakuza 0

Ab dem 27. Februar 2020: