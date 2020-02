The Witcher 3: Cross-Save und erweiterte Grafikoptionen für Switch

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Auf die Frage hin, ob man The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test, Note: 9.0) auf dem PC oder der Nintendo Switch erleben soll, dachte sich CD Projekt RED wohl "Why not both" und hat mit einem neuen Patch Cross-Save eingeführt. Somit dürft ihr ab sofort die volle PC-Grafikpracht genießen, wenn ihr daheim spielt, und unterwegs dann nahtlos weiter auf der Hybridkonsole Monster verkloppen und Jungfern retten. Wie Fabian Mario Döhla, der sich um die PR für die Titel des polnischen Entwicklers kümmert, via Twitter bestätigt hat, werdet ihr die Savegames nahtlos zwischen dem PC und der Switch hin und her schieben können.

Kompatible Versionen für Heimrechner sind übrigens sowohl die Steam- als auch die GOG-Fassung. Laut einem Beitrag auf Reddit ist das Update auf Version 3.6 für die koreanische Version des Rollenspiels bereits verfügbar, andere Länder werden also wohl bald folgen. Wie Fabian Döhla ebenfalls per Twitter bekannt gegeben hat, wird der Patch nach und nach in weiteren Ländern erscheinen. Zwischen den Veröffentlichungen soll es sich laut ihm um Stunden handeln, nicht um Tage oder gar Wochen.

Weiter geht aus dem Reddit-Posting hervor, dass sich die grafische Qualität der Switch-Version deutlich erhöht hat. So wurden neue Technologien eingeführt, konkret sollt ihr nun die folgenden acht Punkte im Optionsmenü finden:

Bloom

Schärfen

Tiefenschärfe

Tiefenschärfe für Cutscenes

Chromatische Aberration

Wasserqualität

Foliage Visibility Range

Anti-Aliasing

Auf der koreanischen Homepage bbs.ruliweb.com findet ihr zwei Vergleichsscreenshots aus The Witcher 3. Während das eine Bild die Optik ohne Patch anzeigt, seht ihr auf dem anderen die exakt gleiche Szene mit voll aktivierter Schärfung. Zu sehen ist eine klare Verbesserung der grafischen Qualität, andere Einstellungen wie Chromatische Abberation dürften wohl eher zum besseren Anpassen an persönliche Präferenzen gedacht sein.