Empire of Sin: Release auf den Herbst verschoben

PC Switch XOne PS4 MacOS

Romero Games und Paradox Interactive haben die Veröffentlichung des rundenbasierten Taktikspiels Empire of Sin (zum Preview) auf Herbst dieses Jahres verschoben. Eigentlich sollte der Titel schon im Frühjahr auf den Markt kommen, doch wie der Game Director Brenda Romero twitterte, braucht das Entwicklerteam mehr Zeit, um die angestrebte Qualität zu erreichen.

Empire of Sin versetzt euch mitten in die verruchte kriminelle Unterwelt von Chicago zur Zeit der Prohibition in den 1920er Jahren. Mit Gaunereien, Charme und Einschüchterung kämpft ihr euch in der Welt der goldenen 20er an die Spitze und tut anschließend alles was nötig ist, um dort zu bleiben. Nach und nach dehnt ihr euren Einfluss immer weiter aus und schnappt euch die Territorien eurer Rivalen, um euer eigenes kriminelles Imperium auszuweiten. Die Entwickler versprechen eine lebendige Welt, auf die ihr mit Taktik und Strategie Einfluss nehmen könnt.