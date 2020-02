Hunt - Showdown: PS4-Version ab sofort erhältlich + Launch-Trailer

PC XOne PS4

Nachdem der Frankfurter Entwickler Crytek seinen Multiplayer-Horror-Shooter Hunt - Showdown nach einer ausführlichen Early-Access-Phase bereits im letzten Jahr für den PC und die Xbox One veröffentlichte, ist der Titel ab sofort auch für die PS4 verfügbar. Passend dazu gibt es auch einen neuen Launch-Trailer, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

In Hunt Showdown wetteifern bis zu zwölf Kopfgeldjäger auf einer Karte, je nach Spielmodus und gewählten Teamoptionen, wahlweise alleine oder in Teams mit bis zu drei Spielern, um wertvolle Beute. Für diese muss allerdings zuerst ein zufällig auf der Karte platziertes Monster besiegt werden, das es aufzuspüren gilt. Das Team, das als erstes die Kreatur ausfindig macht und erledigt, bekommt die Beute, wird allerdings zum Ziel aller anderer Spieler auf der Karte. In naher Zukunft wollen die Entwickler auch einen Solo-PVE-Modus für den Titel nachreichen.