Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 2/2020

Retro-Power auf fast 200 Seiten

Teaser Die Abonnenten sind bereits am Schmökern, nun dürfen sich auch die Kioskleser über die Retro Gamer 2/2020 hermachen. Es warten spannende Themen wie Doom, die Alien-Spiele und ein Cyberpunk-Special.

Das ganze Cover seht ihr durch Klick aufs Aufmacherbild.

Nachdem wir uns zur Genüge über den nicht existenten Winter ausgelassen haben und uns immer mehr auf den nahenden Frühling freuen, sind die letzten kalten Tage doch perfekt, um etwas in Nostalgie zu schwelgen. Und das geht ja wohl kaum besser als mit einer gehörigen Portion Retro-Feeling und den Erinnerungen an längst vergangene Spieletage. Zum Glück liegt passend dafür die Retro Gamers 2/2020 beim örtlichen Zeitschriftenhändler bereit!

Highlights von Retro Gamer 2/2020

Im Jahr 1993 gab es einen großen Knall, denn das erste Doom kam auf den Markt. Bis heute besteht die von id Software geschaffene Shooter-Reihe und wird im März 2020 mit Doom Eternal um einen neuen Teil erweitert. Grund genug für uns, mit John Romero, Tom Hall und einigen weiteren Designern den Erstling noch einmal intensiv zu behandeln. Was machte ihn so besonders, wie wichtig waren die Dämonen und wie kam die Entwicklung überhaupt zustande?

Doch auch Genre-Pioniere wie Doom hätten nicht existiert, wenn es nicht einige Vorreiter im Bereich der digitalen Heimunterhaltung gegeben hätte. Unser zweites großes Thema in dieser Retro Gamer setzt sich mit den 70ern auseinander. Wir beleuchten, wie Spiele den Sprung von den Arcades ins Wohnzimmer schafften, welchen Einfluss Atari zu der damaligen Zeit hatte und küren die wichtigsten Games der Dekade.

Doch damit ist noch nicht Schluss an Inhalten dieses Hefts. So wirft Stephan Freundorfer einen erneuten Blick auf Sim City, Mick Schnelle hat Perry Mason ausgegraben und Michael Hengst erzählt von seinen Rekordversuchen in Tetris. Und auch sonst dürft ihr euch auf viele weitere Retro Revivals, Klassiker-Checks und sonstige Artikel freuen, ebenso wie auf weitere Spieleveteranen wie Anatol Locker, Winnie Forster und Heinrich Lenhardt.

Kostenlose Leseprobe für alle (15 Seiten)

Wer einfach mal in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun: Unten bieten wir euch eine kostenlose Leseprobe mit 15 Seiten Umfang an.

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Crusader - No Remorse (Retro Revival von Stephan Freundorfer)

(Retro Revival von Stephan Freundorfer) Chrono Trigger (Klassiker Check von Michael Hengst)

(Klassiker Check von Michael Hengst) Splinter Cell (Making of)

(Making of) Vorschau

Leseprobe für Premium-User (27 Seiten)

Unsere Premium-User bekommen sogar 27 Seiten des aktuellen Hefts spendiert, das sind immerhin 13 Prozent des gesamten Inhalts. Ihr findet sie in eurem Profil im selben Premium-Reiter, wo auch die monatlichen Premium-PDFs aufgeführt werden. Viel Spaß mit:

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Crusader - No Remorse (Retro Revival von Stephan Freundorfer)

(Retro Revival von Stephan Freundorfer) Chrono Trigger (Klassiker Check von Michael Hengst)

(Klassiker Check von Michael Hengst) Splinter Cell (Making Of)

(Making Of) Gauntlet (Making Of)

(Making Of) Super Metroid (Retro Revival von Anatol Locker)

(Retro Revival von Anatol Locker) Spacewar! (Historie)

(Historie) BeeCards & SofCards für MSX (Full Set von Winnie Forster)

Vorschau