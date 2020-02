Teaser Ein wenig an Mount & Blade erinnert Battle Brothers. Nur ohne Mounts und 3D-Schlachten. Ich habe mich nach langer Skepsis an das bockschwere Rundentaktik-plus-RPG-light gewagt und erstatte Bericht.

Paul wurde von einem Standartenträger erstochen, nach 93 Tagen bei den Sonnensöhnen. Nach 43 Schlachten und 44 von ihm getöteten Gegnern. Sein Kamerad Friso verblutete in der 21. Schlacht, weil ich seine offene Halsschlagader erst bemerkte, als ich schon zur Verfolgung der fliehenden Feinde geblasen hatte. Sonst hätte er überlebt. Dietrich starb nach 24 Schlachten und 21 Kills, weil ich im ersten Kampf gegen eine Hexe einen fiesen Fluch kennenlernte: Mit dem letzten Streich gegen die Hexe starb auch Dietrich, da er das „Hex“-Mal trug. Paul, Friso, Dietrich: Die Sonnensöhne werden sich eurer immer erinnern! Und auch eurer 14 Kameraden, die im Verlauf unserer 146 Tage gefallen sind.



Die 131 Stunden, die ich laut GOG Galaxy bei Battle Brothers auf der Uhr habe, liegen wohl am nicht in den Ruhemodus schaltenden Alt-Laptop, auf dem ich es spiele (der, auf dem auch Colonization lief, verzeiht deswegen bitte auch die niedrig aufgelösten Screenshots. Wobei, bei der Grafik ist das eher eine Gnade…). Wobei, vielleicht stehe ich ja auch nachts heimlich auf, schleiche mich in die Küche und spiele Battle Brothers. Ganz auszuschließen ist das nicht.



Aber auch ohne Schlafwandel sollte ich so an die 40 Stunden zusammenhaben, davon rund 30 bei meiner, täterätät, “durchgespielten” dritten Partie! Jawoll, nachdem ich die erste von zwei End-Krisen (die erste darf man bei Spielstart aus dreien auswählen: Untoten-Invasion, Grünhäuter-Invasion oder Krieg unter den Adelshäusern) überlebt hatte, bot mir Battle Brothers das Spielende an: “Du hast GEWONNEN!” Ich könne zwar noch weitermachen, aber es könne mir dann passieren, dass ich keine Herausforderungen erleben würde über kurz oder lang.