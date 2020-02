PC

Immer wieder gibt es größere oder sehr große Bossgegner.

Left 4 Dead trifft Moba

Im PvP werden die Revenants von Menschen gesteuert.

Leveln ohne looten

Drei Perkslots kann ich sinnvoll bestücken.

Im fordernden Hordemodus jagt eine Welle die Nächste. Teils müssen die Überlebenden noch dazu Objekte sichern, zum Beispiel einen Brunnen vor der Verseuchung bewahren.

Fazit

Statistiken nach einer Partie dürfen nicht fehlen.

Actionspiel für PC

Für Anfänger bis Profis

Einzelspieler und Online-Mehrspieler

Erhältlich im Early Access seit dem 12.2.2020

17,99 Euro, ab 19.2.2020: 19,99 Euro

In einem Satz: Bereits jetzt sehr unterhaltsame Zombie-Schnetzelei mit tollem Ambiente, aber noch etwas geringer Spielerzahl

Das französische Studio Shiro Games zeichnet sich bislang für die-Reihe und das starke Wikinter-RTS Northgard (zum Indie-Check) verantwortlich. Mit ihrem neuen Titelbetreten sie nun fantastisches und mittelalterliches Terrain zugleich. Ich habe mich in den Early Access und den namensgebenden Ort begeben. Macht das isometrische Zombiegeschnetzel Lust auf mehr?Darksburg ist ein isometrisches Actionspiel in einem mittelalterlichen Setting mit einer sehr hübschen Comicgrafik. Zombies haben die Stadt überrannt und mit einer Gruppe von vier Überlebenden, wie dem Wolfsmensch Varag und der Armbrustschützin Rose, versucht ihr im PvE-Modus zu entkommen. Damit die Flucht glückt, muss jedoch etwa erst ein Schlüssel gefunden oder Material zu einem Kirchtor transportiert werden, um den Priester zu schützen. Natürlich dürfen die Zombies nicht die Tür bersten. Insgesamt stehen derzeit vier Überlebende zur Verfügung, die in einem Match auch nicht doppelt vorkommen dürfen. Jede Figur hat vier Spezialfähigkeiten.So gibt es etwa Nah- und Fernkämpfer sowie einen Heiler. Alle haben eine Art Sprung- oder Rennfähigkeit, um sich durch oder über Gegnermassen und Hindernisse zu bewegen. Ein wichtiges Element ist gute Zusammenarbeit der Spieler, die natürlich mit Erfahrung und Freunden besser klappt. So kann Vagor mit seinem Schild Engstellen blockieren, während Rose mit ihrer Armbrust draufhält. Die Nonne Abigail setzt eine Glocke zur Ablenkung der anderen Zombies und Runolf drischt mit seiner Bratpfanne auf durchbrechende Gegner. Aber auch mit Randoms hat das Teamwork gut geklappt, Heilitems wurden geteilt und es gab ein "ty" fürs Wiederbeleben. Neben normalen Gegnern stellen sich den Überlebenden auch besonders starke Bosse wie die brennende Hexe oder der Henker in den Weg. Im PvP werden sie von menschlichen Spielern übernommen.Auch wenn Darksburg auf den ersten Blick wie ein-Klon wirken könnte: Eine Lootmechanik gibt es nicht. Mit erbeutetem Gold kann ich aber mein Bankkonto vergrößern und zu Beginn einer Partie Items kaufen. Vorhanden ist hingegen eine Levelmechanik. Für das mehr oder minder erfolgreiche Absolvieren der Levels bekomme ich entsprechend Erfahrungspunkte. Damit kann ich Perks freischalten, wobei jede Figur drei Perk-Slots hat, ich also auch eine Auswahlentscheidung treffen muss. Es handelt sich um passive Perks, die die Fähigkeiten verbessern. So baut Abigail im Kampf Inbrunst auf, die auf dem Maximum ihre Geschwindigkeit erhöht. Danach baut sie sich schnell wieder ab. Mit einem Perk kann ich diesen Verlust verlangsamen.Jeder Überlebende möchte individuell aufgelevelt werden. Ich bin beim Testen auch bereits einigen sehr hochstufigen Helden begegnet. Damit diese noch eine Herausforderung haben, können sie die Level in einem noch höheren Schwierigkeitsgrad absolvieren. Und Darksburg ist für Einsteiger, erst recht im PvP, schon eine kleine Herausforderung.Die Zahl von vier Fähigkeiten (darunter eine Ultimate) erschien mir anfangs etwas gering. Aufgrund der bei den drei "Standardfähigkeiten" niedrigen Cooldowns und dem Zusammenwirken der Überlebenden ergibt sich jedoch ein toller Spielflow, der gar nicht mehr Fähigkeiten benötigt. Auch hektisches Aufleveln während einer Partie vermisse ich nicht.Darksburg bietet sehr schicke Comicgrafik, eine sehr gute Levelarchitektur, kleine Aufgaben in den Levels und Figuren, die sich unterschiedlich spielen. Dazu kommt der stimmige Soundtrack. Allerdings ist Darksburg auch noch im Early Access, was man am Umfang merkt. Die Zahl der Karten, Überlebenden und Revenants wird sich laut Roadmap jedoch stetig erhöhen. Größter Wermutstropfen, wenige Tage nach Start des Early Access, ist die noch überschaubare Spielerbasis. Zwar kam ich praktisch immer in eine Partie, die Reihenwurden aber gelgentlich durch die KI aufgefüllt. Klasse: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt kann ich in laufende Partien springen und eine KI-Figur übernehmen. Ein Balancing-Problem kann sich ergeben, wenn Überlebende völlig unterschiedlicher Stufen zusammenspielen. Die Spielerhürde lässt sich jedenfalls mit drei Freunden mühelos nehmen. Und spätestens dann bietet sich Darksburg bereits jetzt als kurzweiliges "go-to game" für Actionfreunde an.Einen Eindruck meiner ersten knappen Spielstunde könnt ihr euch direkt im unter diesem Check verlinkten, englischsprachigen "Let's Try"-Video verschaffen.