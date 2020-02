Doom Eternal: Neuer Trailer stellt das Spiel vor

PC Switch XOne PS4

Anlässlich der immer näher rückenden Veröffentlichung von id Softwares Doom Eternal (zum Preview) hat der Publisher Bethesda Softworks einen neuen Trailer via YouTube auf den Weg gebracht, der euch den kommenden Ego-Shooter und die enthaltenen Spielmodi vorstellt.

In der Story-Kampagne stellt ihr euch als der berüchtigte Doom Slayer den Dämonen und schlachtet euch im Weltraum, in den Tiefen der Hölle und sogar in anderen Dimensionen durch unzählige Monsterhorden, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Im Battlemode könnt ihr derweil gemeinsam mit anderen Spielern asymmetrische Duelle austragen und als Doom Slayer mit vollem Waffenarsenal aus der Kampagne ausgerüstet gegen zwei Dämonen in den Kampf ziehen, oder als Dämon versuchen, den Doom Slayer zur Strecke zu bringen.

Das neue Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Selbst könnt ihr die Kampagne und die Multiplayer-Gefechte ab dem 20. März 2020 erleben. Dann wird der Titel für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die Umsetzung für die Switch erscheint später.