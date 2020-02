PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

In einem Satz: Ein liebloser Aufguss eines damals brillanten Spiels.

Im Jahr 2003 veröffentlichte Eidos Interactive erstmalsvon den Pyro Studios und diese bezeichneten es wie auch ihre-Reihe als Echtzeittaktikspiel. Nun ist Preatorians von Kalyso Media als HD Remaster erneut veröffentlicht worden und ihr dürft auf Geheiß eines gelangweilten Cäsars erneut auf die Nebenkriegsschauplätze seiner großen Feldzüge.Das Grundprinzip von Praetorians folgt nicht der klassischen Designschule wiesie festlegte sondern eher dem Weg von: Es gibt keinen Basisbau. Stattdessen nimmt man Dörfer ein und rekrutiert seine Einheiten aus ihnen. Dabei gibt es mehrere unabhängige Punktekontingente zu beachten: Das Dorf hat eine Bevölkerung und jede Regimentseinheit kostet eine bestimmte Bevölkerungsanzahl. Diese regeneriert sich arg langsam, beziehungsweise gar nicht, wenn gerade eine Einheit gebaut wird. Besonders starke Einheiten wie die namensgebenden Prätorianer oder die Reiterei kosten zusätzlich Ehrenpunkte, die durch besiegte gegnerische Truppen verdient werden. Schweres Gerät hingegen wird von der Infanterie selbst hergestellt.Da eine Kampfeinheit mindestens 60 Sekunden bis zur fertigen Ausbildung benötigt, kann man jede Art von Rushtaktik vergessen. Darum geht es dem Spiel aber auch nicht. Es geht um das Zusammenspiel der Truppen, deren richtigen Einsatz und die Positionierung. Selten sind Hinterhalte in Wäldern, das Besetzen der Höhenlage und das richtige Einsetzen der Sonderfähigkeiten so wichtig wie hier. Durch diesen packenden Ansatz konnte Praetorians schon 2003 punkten.Doch wie schon damals gibt es Schattenseiten der immersiven Art: Warum können Lanzenträger sich nicht im Wald verstecken, aber die Bogenschützen schießen ungehindert daraus? Warum marschiert die Armee nicht in Reih und Glied, sondern schnelle Einheiten stürmen in den sicheren Tod? Gerade in der Römischen Armee, welche bekannt für ihre sorgsame Ausbildung und Disziplin war?Aber auch spielmechanisch gibt es Schwächen: Der sichtbare Kartenausschnitt ist zu klein und kann nur im Winkel bis zur Bodenebene verändert werden. Bis auf die Spezialformationen mancher Einheiten gibt es nur das Quader als Gruppierungsmöglichkeit. Auch lassen sich Einheiten nicht aus dem Nahkampf lösen und die KI war schon damals nicht eine der Cleversten.Auch wenn das Spiel komplett mit der Unreal Engine 4 neu erstellt wurde, wirken Grafik sowie Animationen veraltet und die wenigen Renderfilmchen könnten optisch sogar noch aus dem Orginalspiel stammen. Hier wurde nur das absolut Notwendigste getan, damit diese Version noch als HD Remaster durchgeht.Beim Rest sieht es je nach Sichtart zwischen exellent und katastrophal aus: Jeder noch so kleine Fehler des Originals wurde übernommen und auch an der Steuerung wurde keine Zugeständnisse der Entwicklungen der letzten 17 Jahre gemacht. Ihr kriegt also wirklich nur ein Remaster: Das Originalspiel mit hochskalierter Grafik. Für mich stellt sich die Frage, warum man dann nicht einfach für 15 Euro weniger das Original auf Steam oder GOG kaufen sollte.Die Konsolen-Versionen für PS4, Xbox One und Switch sowie die Mac- und Linux-Fassungen sollen in diesem Frühjahr folgen.