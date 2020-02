Netflix' Castlevania: Trailer zum baldigen Start der 3. Staffel

andere

Wie Netflix schon Anfang des Monats verkündete, können sich die Fans von Castlevania auf den baldigen Start der dritten Staffel der Serie freuen. Um die Zuschauer schon mal auf die am 5. März erscheinende Fortsetzung der Geschichte einzustimmen, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Den rund zwei Minuten langen Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

In der dritten Staffel der auf Castlevania 3 - Dracula's Curse basierenden TV-Show lassen sich Belmont und Sypha laut der offiziellen Beschreibung nach den Ereignissen in der zweiten Staffel in einem Dorf mit „finsteren Geheimnissen“ nieder. Alucard wird derweil zum Mentor zweier Bewunderer, während Isaac sich auf die Suche nach Hector macht...