Broken Roads: Colin McComb verstärkt das Entwicklerteam des Australien-RPGs

PC Switch XOne PS4

Im Herbst letzten Jahres berichteten wir über das RPG-Projekt Broken Roads, ein im Australien der Post-Apokalypse angesiedeltes und von der Fallout-Serie inspiriertes Taktik-RPG des Indie-Entwicklers Drop Bear Bytes.

Wie das Studio kürzlich in seinem Development-Blog bekannt gab, konnte prominente Unterstützung für die Entwicklung des Spiels gewonnen werden: Colin McComb verstärkt das Team in der Funktion des Creative Leads ab sofort.

McComb arbeitet seit über 25 Jahren in der Computerspiele- und Tabletop-Branche und hat an Klassikern wie Fallout 2 und Planescape Torment sowie auch aktuelleren Projekten wie Wasteland 2 oder Torment - Tides of Numenera mitgearbeitet.

Craig Ritchie, Firmengründer und -chef des im australischen Victoria ansässigen Studios, sagt zum Einstieg des Branchen-Veteranen:

Ich habe die meisten Spiele gespielt, an denen Colin im Laufe der Jahre gearbeitet hat, und die starke Konzeptarbeit in Numenera und die Tiefe, bis zu der bestimmte Themen ausgearbeitet wurden, stachen für mich wirklich hervor. Es ist großartig, dass wir jetzt sein Talent und seine Erfahrung im Team haben.

Colin McComb selbst wird folgendermaßen zitiert:

Als Craig mir sagte, was er mit dem Setting und der Philosophie von Broken Roads vor hatte, musste ich gegen ihn kämpfen, weil ich auf seine Idee eifersüchtig war. Aber dann hat er mich ins Team aufgenommen, das war cool. [...] Craig suchte jemanden mit Weisheit und Erfahrung, der ein paar gute Ideen und interessante Richtungen für das Design von Welt und Philosophie liefert . Leider waren schon alle besetzt, also hat er sich für mich entschieden. Die Schnittmenge in einem Venn-Diagramm von postapokalyptischen Spieledesignern und philosophischen Spieledesignern ist ziemlich gering.

Broken Roads wird für PC, PS4, Switch und Xbox One entwickelt und soll zu einem noch nicht näher definierten Zeitpunkt im Jahr 2021 erscheinen.