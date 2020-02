Rainbow Six - Siege erscheint auch für PS5 und XSX / Crossplay geplant

PC XOne PS4

Teaser

Rainbow Six - Siege ab 14,29 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisofts Multiplayer-Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) wird auch für die dieses Jahr erscheinenden Next-Generation-Konsolen von Sony und Microsoft umgesetzt. Dies hat der Game Director Leroy Athanassof im Zuge eines Interviews mit Windows Central verkündet. Demnach plant das Team aus Montréal das Spiel als Launch-Titel auf der Xbox Series X und PS5 direkt zum Release auf den Markt zu bringen. Einen Release-Termin nennt er allerdings nicht:

Dass ich euch kein konkretes Datum nennen kann, liegt daran, dass am Ende die Leute darüber entscheiden, die die Next-Generation-Konsolen machen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass wir vom Beginn an auf der Konsole dabei sein werden, wenn diese erscheinen. Aber es liegt an den Herstellern, den Zeitpunkt festzulegen. Unser Ziel für Siege besteht darin, gleich beim Start verfügbar zu sein.

Wie Athanassof weiter erklärt, möchte man die Community nicht spalten, weshalb bereits an einer Crossplay-Funktion gearbeitet wird, so dass die Käufer der PS5 mit ihren Freunden auf der PS4 und die Käufer der Xbox Series X mit den Besitzern der Xbox One zusammenspielen können. Zum möglichen Crossplay zwischen den Sony- und Microsoft-Konsolen, heißt es:

Das ist immer noch eher eine Diskussion zwischen Microsoft und Sony. Wir würden es sehr gerne vollständig plattformübergreifend spielbar machen und Xbox-Spieler gegen die Playstation-Spieler via Matchmaking antreten lassen. Wir sind bereit das zu unterstützen und hoffentlich wird das irgendwann passieren, denn wie ich bereits sagte, es ist derzeit ein allgemeiner Trend in der Industrie und es gibt nichts, was das verhindern kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor das passiert.

Auch plattformübergreifendes Spielen zwischen den PC- und den Konsolenspielern hat Ubisoft Montréal bereits in Betracht gezogen, allerdings stellt diese Idee laut Athanassof aufgrund der Unterschiede bei den Eingabegeräten eine erheblich größere Herausforderung dar:

Ich glaube nicht, dass es jemals Crossplay zwischen den Konsolen und dem PC geben wird. Die einzige Möglichkeit, etwas in dieser Art zu verwirklichen, wäre, es optional anzubieten. Normal wäre man immer mit den anderen Konsolenspielern unterwegs, aber wenn man sich für ein besseres Matchmaking, oder warum auch immer, mit den PC-Spielern messen und sich von den Maus- und Tastatur-Spielern den Hintern versohlen lassen will, dann könnte man sich dafür entscheiden.

Athanassof verriet zudem, dass er irgendwann auch Cross-progression für Rainbow Six - Siege umsetzen möchte, so dass die Spieler, ähnlich wie in Fortnite oder Call of Duty - Modern Warfare (Testnote: 9.0), einen plattformübergreifenden Account für alle Systeme nutzen können.