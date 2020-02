Netflix' The Witcher: Weitere Hexer gecastet

andere

Das Team rund um den Showrunner Lauren Schmidt Hissrich hat zwei weitere Hexer für die geplante zweite Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher gecastet. Beide Charaktere dürften den Fans der Vorlage wohl bekannt sein. Es handelt sich dabei um Lambert und Coën.

Lambert wird demnach von Paul Bullion gespielt, den die Fans unter anderem aus Serie, wie Peaky Blinders und The Bastard Executioner, sowie aus dem 2014 erschienenen Film Dracula Untold kennen. Schon seit Anfang des Jahres veröffentlicht Bullion auf Twitter kurze Clips, in denen er ein Vollbart trägt und mit einem Zweihänder übt. Lambert ist sowohl in der Buchvorlage, als auch in der Spielserie vertreten. Er ist ein junger Hexer, der für seine scharfe Zunge bekannt ist und deswegen auch öfter mal mit Triss Merigold aneinander gerät, die er allerdings aufrichtig bewundert. Er ist einer der letzten Hexer, die innerhalb der Mauern von Kaer Morhen ausgebildet wurden und hilft Coën dabei, Ciri in der Schwertkunst zu unterrichten.

Coën wird derweil von Yasen Atour gespielt, der in der Vergangenheit in Serien, wie Dark Heart, Strike Back und Young Wallander zu sehen war. Coën dürfte nur den Lesern der Buchvorlage bekannt sein, da er aufgrund der Ereignisse in der Romanreihe nicht in der Spielreihe auftaucht. Er ist ein Hexer aus Kovir und Povis und gehört nicht der Wolfsschule, sondern der Greifenschule an. Er lehrt Ciri in Kaer Morhen den Schwertkampf, als er seinen ersten Winter in der Festung verbringt. Laut der Witcher-Fanseite Redanian Intelligence werden Lambert und Coën in mindestens drei der insgesamt acht geplanten Episoden der zweiten Staffel auftauchen. Das dürfte somit in etwa die Länge des Plots rund um Ciris Ausbildung in Kaer Morhen sein.

Welche Schauspieler Eskel und Vesemir spielen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Zuletzt hat sich Luke-Skywalker-Darsteller Mark Hamill (Star Wars) auf Twitter zu Wort gemeldet und Interesse an der Rolle des Vesemirs bekundet. Ob er den Part übernehmen wird, ist zwar noch nicht bestätigt, dem Bericht von We got this covered zufolge soll Netflix ihm die Rolle aber bereits offiziell angeboten haben und die Entscheidung liege nun bei dem Schauspieler.

Ein dritter Neuzugang ist Carmel Laniado (Die Fantastische Reise des Dr. Dolittle), die in die Rolle von Violet schlüpfen wird, eines verspielten jungen Mädchens, hinter dessen skurrilem Auftreten ein schlauer und sadistischer Charakter verbirgt. Violet wurde, wie schon der Elf Dara in der ersten Staffel, komplett für die Serie neu erfunden und taucht nicht in den Büchern auf.