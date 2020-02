Montagmorgen-Podcast #336

Teaser Was ist denn da los, ein Podcast der unter 20 Minuten ist und das trotz Jörgs Beteiligung? Doch wer nun denkt, wir hätten an diesem Montagmorgen Themenarmut, der irrt sich ganz gewaltig!

So langsam aber sicher meldet sich in Salmdorf der Frühling, zumindest steigen die Temperaturen stetig weiter. Entsprechend sonnig ist die Laune von Jörg und Dennis an diesem Montagmorgen und umso motivierter sind sie, in eine neue Arbeitswoche zu starten. Das ist zwar nicht der Grund dafür, dass der Podcast heute ziemlich kurz ausfällt, eigentlich wissen wir nicht so recht, woher die kompakte Form kommt. An zu wenig Inhalt liegt es ganz sicher nicht, denn besprochen wird an diesem schönen Morgen so einiges von den beiden.

Alle Themen in der Übersicht: