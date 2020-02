Xcom 2 und Catherine - Full Body in Südkorea für Switch eingereicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das südkoreanische USK-Äquivalent "Game Rating and Administration Committee" hat eine Bitte um Alterseinstufung zweier Spiele für die Nintendo Switch erhalten. Neben dem bislang PS4-exklusivem Actionpuzzler Catherine - Full Body von Atlus wurde auch Firaxis' Rundentaktikspiel Xcom 2 (im Test, Note: 9.0) zur Bewertung eingereicht. Als Bestätigung von Portierungen der beiden Titel ist die Klassifizierung zwar noch nicht zu sehen, in der Vergangenheit sind auf solche Einträge aber oft tatsächlich Umsetzungen gefolgt.

Zusammen mit der kürzlich durchgeführten Umfrage, die das Interesse an PC- und Switch-Ports unter anderem für die Persona-Reihe auslotete kann also zumindest auf Seiten von Atlus von einem Interesse an Portierungen für die Nintendo Switch ausgegangen werden. Sollte Catherine wirklich für die Hybridkonsole kommen, dann könnte das zumindest Hoffnung für einen Port von Persona 5 (im Test, Note: 9.0) schüren. Immerhin nutzen die beiden Titel die gleiche Engine.