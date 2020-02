Wolcen - Lords of Mayhem: Entwickler am Konsolen-Port interessiert

PC

Das am vergangenen Donnerstag für den PC veröffentlichte Action-Rollenspiel Wolcen - Lords of Mayhem könnte irgendwann in der Zukunft seinen Weg auch auf die Konsolen finden. Dies hat der verantwortliche Entwickler Wolcen Studio auf Anfrage eines Twitter-Followers bestätigt. Auf die Frage hin, ob der Titel auch für die Nintendo Switch oder die Xbox One erscheint, erklärte das Team, dass zuerst eine Voraussetzung erfüllt werden muss: „Zuerst ist der PC dran und wenn es erfolgreich genug ist, dann würden wir es gern auch auf die Konsolen erweitern“.

Ob der Titel für das Studio finanziell ein Erfolg wird, muss die erste Woche nach dem Launch zeigen. Allerdings hat das Spiel aktuell mit einigen Problemen zu kämpfen. So wurde der Online-Modus gestern komplett deaktiviert, weil der vorangegangene Patch einen Fehler ins Spiel brachte, der für den Verlust des Charakterfortschritts im Spiel sorgte. Die Entwickler wollen die Zeit für die Fehlersuche nutzen und auch gleichzeitig die Serverkapazitäten erweitern. Eigentlich sollten die Server schon heute um 13:00 Uhr wieder online gehen, wie das Studio die Spieler jedoch via Twitter informierte, benötige das Team mehr Zeit, um die verlorenen Spielerdaten wiederherzustellen. Aktuell kann der Titel nur offline gespielt werden.

Aufgrund dieser Probleme wird das Spiel aktuell auf Steam mit schlechten Wertungen bombardiert. Inzwischen hat sich der Tenor durch über 7.600 negative Wertungen von „größtenteils positiv“ zu „ausgeglichen“ verändert. In einem Beitrag auf Steam erklärten die Macher, dass das Team von dem Ansturm auf den Titel komplett überrascht wurde, denn der höchste Spielerwert in der Early-Access-Phase lag bei 1.934 gleichzeitig aktiven Spielern. Nach dem Release schnellte dieser jedoch auf 62.000 Spieler hoch und liegt inzwischen bei 95.720.