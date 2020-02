Adam „Killa“ Sloss spricht über den Missbrauch von Adderall im eSport

andere

Adam Sloss, ein ehemaliger eSportler, der in der eSports-Szene von Call of Duty unter dem Pseudonym „Killa“ mit seinem Team „Fariko Impact“ Erfolge feierte, hat in einem Interview mit der Washington Post über den Missbrauch von Adderall gesprochen. Wie er verriet, soll das verschreibungspflichtige Medikament, das gegen ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung) verordnet wird, in den eSports-Wettbewerben allgegenwärtig sein.

In den USA ist es ein offenes Geheimnis, dass viele Studenten Medikamente wie Adderall konsumieren, um vor den kritischen Prüfungen die ganze Nacht lernen zu können, aber in den letzten Jahren ist das Medikament auch in der eSport-Szene beliebt geworden. Im Gegensatz zu den performancesteigernden Drogen und Aufputschmitteln wird Adderall von den eSportlern genommen, um ihre Reaktionszeiten zu verkürzen und ihre Konzentration zu verbessern. Es wurde zu einem so bekannten Problem, dass einige eSports-Ligen damit begonnen haben, ihre Athleten auf die Substanz zu testen, allerdings noch nicht in der Call-of-Duty-Liga. „Niemand spricht darüber, weil es einfach jeder einwirft“, so Sloss. Auf die Frage, ob er den Missbrauch von Adderall aus erster Hand erlebt hatte, antwortete der ehemalige Call-of-Duty-Weltmeister: „Ja, sehr häufig und sehr viel, um ehrlich zu sein. Das ist ein großes Problem.“

Sloss beendete seine eSports-Karriere 2019, als Call of Duty - Modern Warfare (Testnote: 9.0) die Massen eroberte. Wie er verriet, war der Drogenmissbrauch in der Szene einer der Hauptgründe, weshalb er den Wettbewerb verließ: „Der Missbrauch von Adderall war einfach zu viel, um da noch mithalten zu können“, so der ehemalige Profispieler. Diese Situation soll seit Jahren im eSport herrschen. Neben Adderall sind auch Ritalin und Lisdexamfetamin gefragt.

Außerhalb der Call-of-Duty-Liga räumte unter anderem der professionelle Counter-Strike-Spieler Kory „Semphis“ Friesen bereits 2015 in einem YouTube-Video ein, dass er und sein Team in den Wettbewerben zu Adderall griffen. Auch Timo „Taimou“ Kettunen gab 2018 in einem Tweet an, dass etwa 20 Spieler in der eSports-Liga von Overwatch (Testnote: 9.5) Adderall einnehmen und laut dem Tweet des ehemaligen Gears-of-War-Spielers Jimmy „HighDistortion“ Moreno soll auch über die Hälfte der gesamten Gears-of-War-eSportler das Medikament einsetzen.