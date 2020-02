Capcom: Neues „Capcom Vs.“-Spiel soll sich in Entwicklung befinden

Capcom soll aktuell an einem neuen Capcom vs.-Spiel arbeiten. Das zumindest hat der Synchronsprecher Brian Hanford, der in Devil May Cry 5 (Testnote: 8.0) dem Charakter „V“ seine Stimme leiht, auf Twitter behauptet. „Freue mich schon sehr auf das neue Capcom vs.-Spiel! Mit neuen Charakteren, aber es könnte euch sehr vertraut vorkommen“, so Hanford.

Capcom selbst hat sich zwar bisher nicht dazu geäußert, nach dem Release des letzten Charakters „Seth“ und der „Champion Edition“ für Street Fighter 5 (Testnote: 8.0) dürfte der weg für ein neues Prügelspiel von Capcoms Fighting Game Division aber frei sein. Sollte tatsächlich eine Ankündigung geplant sein, wird es in den kommenden Monaten reichlich Gelegenheiten dafür geben. Die diesjährige E3 im Juni, die Evolution Championship Series (EVO) einen Monat später und auch die Events, die Sony und Microsoft für ihre neuen Konsolen geplant haben.