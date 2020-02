Geforce Now: "Missverständnis" führte laut Nvidia zu Activisions Rückzug

Android

Am Mittwoch haben wir darüber berichtet, dass Nvidias Spiele-Streamingplattform Geforce Now nach Verlassen der erfolgreich abgeschlossenen Beta-Phase nur eine Woche nach dem offiziellen Launch am 4. Februar 2020 in Nordamerika und Europa alle zuvor angebotenen Titel von Activision Blizzard überraschend aus dem Sortiment genommen hat.

Nun hat sich Nvidia gegenüber Bloomberg.com zum Sachverhalt geäußert und führt ein "Missverständnis" als Grund für die Entfernung der Spiele des US-amerikanischen Publishers an. Nvidia sei davon ausgegangen, dass die gegenseitige Vereinbarung der beiden Unternehmen, die für den Zeitraum der Beta-Phase von Geforce Now ausgehandelt worden war auch für die 90-tägige Gratis-Probezeit des Gründer-Mitglieds-Abos gelte, da diese dem Kunden ja ebenso unentgeltlich zur Verfügung gestellt werde. Erst nach Ablauf der Probezeit würden die Abonnenten zur Kasse gebeten. 4,99 US-Dollar in den USA und 5,49 Euro in Europa pro Monat und User.

Das sah Activision Blizzard anders und drängte auf eine gesonderte Vereinbarung für den Zeitraum nach dem offiziellen Launch des Geforce-Now-Dienstes. Dies war letztlich der Grund für den spontanen Rückzieher, was beliebte Titel wie Call of Duty, Diablo 3, Overwatch und Starcraft 2 betraf. Auch andere Unternehmen haben laut Bloomberg den Umstand intern noch nicht geklärt, wie mit der Tatsache umzugehen sei, dass auf Nvidias Streamingdienst zunächst kein Titel neu erworben werden muss. Voraussetzung ist aktuell lediglich der Besitz der Spiele auf einer der unterstützten Plattformen wie Steam, Origin, Epic oder UPlay.

Laut Nvidia bemühe man sich um eine gemeinsame Lösung mit Activision, um in Zukunft die Titel des Publishers wieder anbieten zu können und das Spieleangebot von aktuell mehr als 1.500 spielbaren Titeln weiter auszubauen. Einen Überblick sowie die Enrichtung des Dienstes und den direkten Vergleich zwischen Geforce Now und Google Stadia könnt ihr euch in unserem Video-Special mit Dennis Hilla zu Gemüte führen.