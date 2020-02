Angewidert oder interessiert?

Teaser Brutale Videospiele gab es schon immer. Je realistischer die Grafik wird, umso mehr scheinen sich manche Studios gegenseitig überbieten zu wollen. Wie geht ihr mit Spielen mit extremer Gewaltdarstellung um?

Diskussionen über vermeintlich jugendgefährendes Potenzial in den Medien gab es immer. Das gilt nicht bloß für Filme oder Videospiele. Wenn man weit genug in der Zeit zurückgeht, findet man ähnliche Kontroversen auch bei Büchern oder Musik, die inzwischen nur noch in seltenen Fällen zu einem öffentlichen Diskurs führen. Seltener ist dies auch bei Computer- und Videospielen geworden, was gewiss nicht nur daran liegt, dass es dafür inzwischen verbindliche Altersfreigaben auch in Deutschland gibt. Freiwillige Kürzungen der deutschen Fassung durch den Entwickler oder Indizierungen von Spielen sind mittlerweile eine absolute Ausnahmeerscheinung. Manch einer behauptete nach der 18er-Freigabe vonim Jahr 2008 durch die USK gar, dass hierzulande nun quasi alles eines Freigabe erhalten würde.In unserer heutigen Sonntagsfrage soll es aber gar nicht darum gehen, ob selbst Spiele mit extremer Gewaltdarstellung eine Freigabe erhalten können sollten, sondern um euren persönlichen Umgang mit brutalen Videospielen. Meidet ihr Spiele mit besonders hohem Grad der Gewaltdarstellung, gibt es lediglich einzelne Ausnahmen, auf die ihr im Rahmen dessen verzichtet oder spielt dies für euch am Ende nur keine oder lediglich eine sehr untergeordnete Rolle?Hinterlasst uns wie üblich nicht nur eure Meinung in der unten eingebetteten Umfrage, sondern lasst uns sehr gerne in eurem Kommentar genauer wissen, etwa bei welchem Spiel ihr von einem Kauf Abstand genommen habt, da es euch zu brutal war. Fühlt euch ferner frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich zu diskutieren, um das Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link