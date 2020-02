Uncharted: Tom Holland spricht über Film, Drehbuch und Mark Wahlberg

andere

Bildquelle: Instagram (tomholland2013)

Während Sony Pictures aktuell nach einem neuen Regisseur für die geplante Verfilmung von Uncharted sucht und der Kinostart zuletzt vom ursprünglich 18. Dezember 2020 auf den 5. März 2021 verschoben wurde, nimmt sich der Hauptdarsteller Tom Holland (Spider-Man - Far From Home) etwas Zeit, um in einem Interview mit IGN.com über den Film, das Drehbuch und den Sully-Darsteller Mark Wahlberg zu sprechen. Wie er glaubt, habe man mit der Idee, eine Vorgeschichte zu den Spielen zu liefern, den richtigen Ansatz für eine Verfilmung gewählt:

Ich denke, was Uncharted bietet, was die meisten Spieleverfilmungen nicht bieten, ist, dass es eine Vorgeschichte zu den Spielen ist. Wenn man also die Spiele gespielt hat, dann hat man noch nicht gesehen, was in dem Film passieren wird und wenn man die Spiele nicht gespielt hat, dann wird man den Film genießen, weil es Informationen bietet, die alle zur gleichen Zeit erhalten. Ich freue mich schon darauf, den Film zu machen, denn er hat lange auf sich warten lassen.

Das aktuelle Drehbuch zu der Verfilmung, das in der Vergangenheit durch viele Hände ging und mehrfach umgeschrieben wurde, stammt von dem Drehbuchautor Joe Carnahan, der zuvor unter anderem Drehbücher zu Smokin' Aces, The A-Team und zuletzt Bad Boys for Life lieferte. Holland zeigt sich mit der derzeitigen Version mehr als zufrieden: „Ich ging den neusten Entwurf auf dem Weg hierher durch und es ist eines der besten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Es sticht förmlich heraus“, so der Darsteller. Auch über Mark Wahlberg, der, wie bereits oben erwähnt, Drakes Mentor Sully mimen wird, hat Holland nur Positives zu sagen: „Ich denke Mark Wahlberg wird als Sully großartig sein und wir werden eine Menge Spaß haben.“