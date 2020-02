Battle Brothers: Neue Details zum Blazing-Deserts-DLC

Nachdem kürzlich angekündigt wurde, dass es mit Battle Brothers: Blazing Deserts einen weiteren Zusatzinhalt für das Grundspiel geben wird und eine Umsetzung für die Nintendo Switch geplant ist, werden Fans des Spiels von den Hamburger Overhype Studios nach und nach mit mehr Details zu Blazing Deserts versorgt. Im aktuellen Dev-Blog vom 14. Februar geht es im Großen und Ganzen um die Alchemie.

Die Erweiterung Blazing Deserts bereichert das Spiel um die südlichen Wüsten- und Dschungelgebiete und lehnt sich kulturell und ethnologisch an arabische Reiche des Mittelalters an. Im Gegensatz zur damaligen, eher rückwärtsgewandten Entwicklung in Zentraleuropa, waren große Teile der arabischen Gebiete Hort und Wiege von Kunst und Wissenschaft. Im Spiel soll sich dies durch das neue Alchemistengebäude nebst neuartiger Funktionen widerspiegeln. Unter dem Patronat selbstregierter Stadtstaaten können die Alchemisten dort ihre wissenschaftlichen Experimente durchführen.

Sie fördern so beispielsweise verschiedenartige Wurfgefäße zu Tage. Diese setzt ihr dann im Kampf offensiv oder defensiv ein. Ihr könnt etwa eine Art Brandbombe werfen, die auf mehreren Feldern Feuerschaden (bei Freund und Feind) verursacht oder Wege durch eine Feuerwand blockiert. Eher defensiv wirkt exemplarisch ein Gefäß, bei dessen Zerstörung ihr eure Söldner in dichten Nebel hüllt. Anschließend könnt ihr euch reorganisieren oder flüchten, ohne Attacken aus der Kontrollzone des Gegners fürchten zu müssen. Für gegnerische Geschosse aus der Ferne seid ihr ebenfalls schwerer zu erfassen. Natürlich wird es auch Gegner geben, die mit solchen Wurfgeschossen anrücken und euch taktisch herausfordern.

Nachdem bereits Anfang Februar ein neuer mystischer Gegnertypus, der Ifrit, vorgestellt wurde, ist bereits der nächste Eintrag angekündigt, der sich mit einer weiteren Neuheit aus den Laboren der Alchemisten befassen wird. Das gleichzeitig mit dem Blazing-Deserts-DLC erscheinende Update des Grundspiels auf Version 1.4 soll zudem einige Veränderungen an den dort schon vorhandenen Elixieren bewirken. Alle Neuigkeiten zum Game und zum aktuellen Zusatzinhalt findet ihr im Dev-Blog der Entwickler (in englischer Sprache). Die Einschätzung in Form eines Indie Checks zu Battle Brothers gibt euch eine Orientierung wie das Mittelalter-Söldner-Spiel funktioniert und ob es einen tieferen Blick wert ist.