Star Wars - The Old Republic: Spiel-Update 6.1 "Gipfel der Macht" ab sofort verfügbar

Ab sofort ist das Spiel-Update 6.1 Gipfel der Macht für Star Wars - The Old Republic verfügbar. Dieses führt die Geschichte, welche mit der Erweiterung Onslaught letztes Jahr begonnen wurde, weiter fort. In diesem Kapitel gründen sowohl die Galaktische Republik als auch das Sith-Imperium Elite-Organisationen, um entscheidende Ziele umzusetzen, die das Gleichgewicht des Kriegs beeinflussen könnten. Spieler, die mit der Republik verbündet sind, leiten gemeinsam mit Jedi-Meister Gnost-Dural die Gründung von Einsatztrupp Nova, einer Initiative zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Spieler auf Seiten des Sith-Imperiums treffen sich dagegen mit dem neuen Sith-Kontakt Darth Rivix und reformieren dabei die Hand, des besten und mächtigsten Stoßtrupps des Imperiums.

Abseits vom Geschehen können Spieler eine extravagante Operationsbasis innerhalb der Kernwelten einrichten, indem sie eine neue Festung kaufen: das Alderaan-Adelsanwesen. Dieses Anwesen beinhaltet ein weites offenes Feld, einen verschneiten Aussichtspunkt und eine herrschaftliche Villa mit einem Balkon über mehrere Wasserfälle. Durch den behutsamen Einsatz von Sprengstoff lässt sich sogar ein versteckter Bereich freischalten, der Zugang zu einem einzigartigen Aspekt des Anwesens gewährt.