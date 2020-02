The Elder Scrolls Online: Update 25 überarbeitet den Spielclient // Neuer Download notwendig

PC XOne PS4 MacOS

Zeitgleich mit der kommenden Downloaderweiterung Harrowstorm, welche am 24. Februar (PC, MacOS) beziehungsweise 10. März (Playstation 4, Xbox One) erscheint, wird auch Update 25 für The Elder Scrolls Online veröffentlicht werden. Dieses aktualisiert das Spiel von Grund auf und bringt eine ganze Reihe an Leistungskorrekturen. So wird das Patchsystem überarbeitet, die Ladezeiten sollen sich verkürzen, es wird höhere Bildraten geben und der Effektmanager wird verbessert.

Durch das neue System soll die Größe künftiger Aktualisierungen deutlich verringert werden, und somit wird auch das Spiel selbst in Zukunft weniger Speicherplatz verbrauchen. Vor allem die Konsolenspieler werden davon profitieren, da der Spielclient mittlerweile auf eine Größe von bis zu 100 Gigabyte angewachsen ist. Leider wird es dadurch aber nötig sein, das gesamte Spiel erneut herunterladen zu müssen. Dies geschieht größtenteils aber automatisch. Das Startprogramm für PC und MacOS beziehungsweise für die Konsolen wird die Aktualisierung von ganz allein anstoßen, sobald das Update verfügbar ist.

Als kleines "Dankeschön" an die Spieler für das erneute Herunterladen wird es den blutroten Fackelkäfer als kostenlosen Begleiter geben. Dieser wird im Kronen-Shop unter "friedliche Begleiter" zur Verfügung gestellt. Allerdings nur in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Update 25. Das bedeutet, Spieler auf PC und MacOS können ihn sich vom 24. Februar bis zum 9. März sichern, während Konsolenspieler die Möglichkeit vom 10. März bis zum 24. März haben.