Teaser Im WoSchCa blicken Jörg und Hagen wieder auf die Meldungen der jüngsten Tage zurück. Dieses Mal gibt es viele kleinere Themen und als Sahnehäubchen einen Langer-Monolog zu einem gewissen Spiel.

Es freitagt schon wieder und der Wochenschluss-Podcast steht bereit, um sich angenehm in eure Gehörgänge zu schmiegen. Jörg und Hagen haben einen bunten Strauß an Themen zusammengestellt. Von den Gerüchten um Probleme bei System Shock 3-Entwickler OtherSide Entertainment, über Schelte für Bioware vom Lead Writer von Mass Effect bis hin zu maximal unbeeindruckenden zeitexklusiven Veröffentlichungen für Google Stadia. Dazu gibt es einen extraumfangreichen Block zu den Wochenendplänen der beiden. Alle Themen in der Übersicht: