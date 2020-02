Philips 326M6 angetestet: Spieletauglicher 4K-Monitor mit HDR 600

Starker Mittelklasse-Bildschirm

Teaser Dank niedriger Reaktionszeiten und voller 4K-Auflösung bei satten Farben verspricht der 31,5-Zoll-Bildschirm volle Spieletauglichkeit. Im Praxistest haben wir auch andere Anwendungsgebiete geprüft.

Viel Technik fürs Geld

Die Ambiglow-LED-Leiste ist mehr ein nettes Gimmick als eine wirkliche Bereicherung.

Überzeugende Spiele-Leistung

Neben drei HDMI-Ports und einem DisplayPort bietet der 326M6 auch einen USB-Hub.

Computermonitor-Einsatz

Fazit

Die Fotos stammen von GamersGlobalDank PS4 Pro und Xbox One X ist 4K (oder genau genommen: Ultra HD) mittlerweile in vielen Spielerhaushalten angekommen. Nicht jeder kann oder will sich einen PC leisten, der potent genug ist, um auch die neuesten Blockbuster in UHD-Auflösung anzuzeigen. Doch freilich ist es mit einem Spielegerät allein nicht getan, auch ein passender Fernseher oder Monitor gehören zu einem Setup.Mit demhat Philips im Jahr 2018 eine Reihe von Anzeigegeräten gestartet, die zum Mittelklasse-Preis ein hochwertiges Erlebnis bieten sollen. Mit dem 326M6 hat das Unternehmen seit letztem Jahr einen Monitor im Angebot, der mit seinen 31,5 Zoll Durchmesser für ein kleineres Spielzimmer oder auch einen großen Schreibtisch bestens geeignet scheint. Wir haben das Display sowohl im Spielebetrieb als auch im Arbeitsalltag getestet und sind insgesamt angetan.Für aktuell etwa 550 Euro Straßenpreis bietet der 326M6 eine Menge Features, die besonders für Gamer Vorteile versprechen. Als größtes Feature dürfte die Zertifizierung nach DisplayHDR 600 gesehen werden. Die DisplayHDR-Einstufung wird von der Video Electronics Standards Association (VESA) definiert und gibt durch klare Anforderungen an das Display an, ob es echtes HDR bietet. Durch die Einsortierung in DisplayHDR 600 liegt der Philips-Bildschirm im von der VESA festgelegten Mittelfeld bei der Güte der erweiterten Farbdarstellung und bietet echtes HDR 10 – auch wenn der durch zusätzliche LED erzielte Effekt mit HDR 1000 sicher noch stärker wäre.Des Weiteren punktet der 326M6 durch ein starkes Kontrastverhältnis von 3000:1. Das bedeutet, er kann einen weißen Bildpunkt bis zu 3000-mal heller darstellen als einen schwarzen, was in einem sichtbar satten Bild resultiert. Auch auf Anschluss-Seite dürfte kein Wunsch offenbleiben, es werden drei HDMI-2.0-Anschlüsse und ein DisplayPort-1.4-Eingang geboten. Dazu gesellen sich noch vier USB-3.0-Ports, zwei davon schnellladetauglich. Über einen weiteren USB-Port verbindet ihr den Monitor mit eurem Computer, sodass ihr einen „versteckten„ USB-Hub habt.Eine reine Spielerei ist hingegen das Ambiglow-Feature (nicht: Ambilight). Dabei handelt es sich um eine LED-Leiste am unteren Rand des Monitors, die je nach dem angezeigten Bild ihre Farbe ändert und euren Schreibtisch in passende Farben taucht. Allerdings fiel die Projektion im Test selbst auf der höchsten Helligkeitsstufe noch relativ schwach aus, für Fans solcher Spielereien ist sie vielleicht eine nette Ergänzung.Die Bedienung der Menüs erfolgt über einen kleinen Joystick auf der Rückseite. Dieser kann zwar durch klar erkennbare Richtungen überzeugen und auch die Struktur der Menüs ist sinnvoll aufgebaut; es werden euch viele Einstellungsmöglichkeiten geboten. Aber die Platzierung hinten rechts ist nicht optimal, wir würden uns insbesondere zum Umschalten der Eingänge eine eigene Taste wünschen. Neben den üblichen Punkten wie Gamma, Kontrast oder Bildschärfe könnt ihr die Pixelbeschleunigung in drei Stufen regeln und die Farben nach eurem Gusto einstellen.Getestet haben wir den Philips 326M6 im Spielebetrieb an einer PS4 Pro mitund an einer Xbox One X mitund. Besonders bei Guerilla Games‘ PS4-Exklusivtitel konnte die HDR-Technologie ihre Muskeln spielen lassen. Die Farben sind kräftig und satt und können im Vergleich ohne weiteres mit Mittelklasse-Fernsehern wie der Samsung Q60R-Reihe mithalten. Der Philips punktet in Sachen Schwarzwert sogar noch etwas mehr als die QLED-Panels des Konkurrenten und weist ein gleichmäßigeres Bild in dunklen Szenen auf.Bei Forza Horizon 4 konnten wir außerdem einen angenehm niedrigen Input-Lag feststellen. Die Eingaben werden ohne spürbare Verzögerung auf den Bildschirm übertragen und dank der scharfen UHD-Darstellung sieht insbesondere der England-Kurs im Spiel sowie die hindurch rasenden Boliden so realistisch aus, wie es nur möglich ist. Außerdem konnten wir selbst bei schnellen Shootern wie Gears 5 keine Schlierenbildung feststellen, auch in hitzigen Gefechten blieb das Bild stets scharf. Durch aktivierte Pixelbeschleunigung verbesserte sich dieser Eindruck noch weiter, aber nicht in einem entscheidenden Maße. Auch im SDR-Modus konnte die Darstellung überzeugen, ihr könnt also auch bedenkenlos zu Nicht-HDR-Spielen wiegreifen.Ziemlich sinnbefreit erschienen uns die zusätzlichen Bildmodi wie Eco, Film oder Spiel. Zum einen könnt ihr diese nur aktivieren, wenn ihr HDR deaktiviert – warum auch immer man das beim Spielen oder Film schauen machen wollen sollte. Zum anderen geben sie dem Bild eine unangenehme Einfärbung. Beispielsweise legt der Spiele-Modus einen Blauschleier über das gesamte Bild. Ebenfalls nicht empfehlen können wir übrigens den verbauten Lautsprecher, dieser klingt schlicht blechern, wie es bei Monitoren oft der Fall ist. Solltet ihr keine Soundanlage im selben Raum haben, empfiehlt sich zumindest eine zusätzliche Soundbar – bereits Billiglösungen um 20 Euro erzeugen einen wesentlich besseren Klang als der eingebaute Schallwellengenerator.Wir haben den 326M6 auch längere Zeit als Arbeitsplatz-Monitor ausprobiert. Dafür ist er gerade noch klein genug, gleichzeitig aber angenehm groß, um die 4K-Auflösung auch wirklich zu nutzen, statt sie durch übermäßige Hochskalierung doch wieder auf 1080p-Format zu bringen. Wir lernten auch den USB-Hub zu schätzen, mit einer größeren Einschränkung jedoch: Die Ports sind – wie alle Anschlüsse – derart unzulänglich platziert, dass wir zum Einstecken den ganzen Monitor auf die Tischplatte legen mussten. Wer das nur einmal macht und damit zufrieden ist, wird diese Unzulänglichkeit schnell vergessen haben, doch wer vorhat, ab und die USB-Port-Belegugung zu verändern oder gar regelmäßig einen USB-Stick an- und wieder abzustecken, dürfte mittelstarke Bluthochdruck-Medikamente benötigen.Das Bild ist auch bei typischen Büroanwendungen scharf und präzise und strengt die Augen nicht übermäßig an; ein Augenschon-Modus, der die Blauanteile reduziert, ist die vorhandne. Zwar lässt sich der Monitor nicht um die eigene Achse drehen, aber in er Höhe verstellen sowie nach vorn und hinten kippen. Die minimale Höhe des Displays ist aber relativ hoch; wer den Monitor (was aufgrund des ungewöhnlichen, stabilen, aber auch ausladenden V-Form-Fußes schwerfallen dürfte) noch auf eine Erhöhung stellen möchte, sollte gleich einige Termine beim Chiropraktiker buchen.Sehr gut gefallen hat uns die Farbdarstellung beim Videoschnitt: Mit dem 5K-Monitor eines modernen iMacs kann der Philips zwar weder in Auflösung noch Brillanz noch Farbtreue mithalten, aber er ist, insbesondere zu dem moderaten Preis, doch erstaunlich nah dran.Die Optik im Klavierlack mit ihrer Anfälligkeit für Fingerabdrücke gefällt allerdings sicherlich nicht jedem. Bei dem aktuell immer weiter fallenden Straßenpreis solltet ihr den Monitor definitiv im Auge behalten, wenn ihr euer Home-Office um einen guten Mittelklasse-Allrounder erweitern wollte und eine externe Soundlösung verwenden könnt.Hauptzielgruppe bleiben aber Spieler, die relativ nahe am Bildschirm sitzen wollen oder müssen. Sowohl im PC- als auch imKonsolen-Betrieb macht der Philips 326M6 eine gute Figur für Spielefans. Die Reaktionszeiten sind angenehm niedrig, die HDR-Darstellung ist trotz „nur“ HDR600 definitiv im oberen Mittelfeld anzusetzen und die Bilddarstellung in 4K ist knackscharf und leidet nicht unter Schlieren bei schnellen Bewegungen.Mit seinen 31,5 Zoll ist der Monitor außerdem gerade noch für einen Schreibtisch-Arbeitsplatz geeignet und kann so auch problemlos parallel zum Konsolenbetrieb an einen PC angeschlossen werden. Für die (zugegeben kleine) Zielgruppe der Videoschnitt-Fans scheint uns das Gerät fast schon ein Geheimtipp zu sein; Profi-Ansprüche in Sachen Farbechtheit darf man aber nicht haben.