The Longing: Entspanntes Labyrinth-Spiel erscheint heute

PC Linux MacOS

Das Stuttgarter Studio Seufz bringt bringt mit dem Adventure The Longing heute ihr neuestes Spiel heraus. Ihr schlüpft darin in die Rolle eines kleinen schwarzen Wesens, das als letzter Diener eines Königs den Auftrag erhält, 400 Tage lang Wacht zu halten. Inspiriert ist das Spiel von der Kyffhäusersage (bei Wikipedia) über den König Barbarossa.

Das Besondere an The Longing ist laut dem Entwickler, dass die Uhr in Echtzeit zu laufen beginnt, sobald ihr das Spiel einmal gestartet habt. Das unterirdische Labyrinth und das Königreich bestehen aus verwinkelten Höhlensystemen, die mit einem dezent reduziert gezeichneten Grafikstil auf den Bildschirm gebracht werden. Der typische Spielablauf ist sehr geruhsam: Ihr schickt das kleine schwarze Wesen auf eine zufällige Reise, um etwas Neues im Königreich zu entdecken und zu erleben. Selbst wenn ihr das Spiel beendet, unterbricht der Wächter seine Entdeckungsreise nicht. Startet ihr das Spiel später wieder, ist er an einem neuen Ort angekommen, und ihr könnt Adventure-typisch Gegenstände sammeln, die Umgebung untersuchen, oder auch Bücher wie Moby Dick lesen, die im Spiel vollständig enthalten sind. Ihr könnt auch "Lesezeichen" anlegen, um interessante Orte wieder direkt zu erreichen. Viele Rätsel sind zeitgebunden, sodass ihr auch schon mal mehrere Tage warten müsst, bis ihr sie lösen könnt.

The Longing erscheint am heutigen 5. März 2020 auf den gängigen PC-Vertriebsplattformen wie GOG (Gamersglobal-Partnerlink), Steam, Humble für Windows, Linux und macOS zum empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro. Einen ersten Eindruck von dem Titel könnt ihr euch zum Abschluss dieser News im Trailer verschaffen.