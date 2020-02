Wasteland 3: Valentinstags-Trailer erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Während bis zur Veröffentlichung des postapokalyptischen Taktik-Rollenspiels Wasteland 3 noch etwas Zeit ins Land ziehen wird, versorgt der Entwickler inXile Entertainment die wartenden Fans pünktlich zum heutigen Valentinstag mit neuem Material in Form eines Trailers.

In dem Video zeigen euch die Entwickler die Unannehmlichkeiten des ewigen nuklearen Winters, die euch und eure Ranger-Gruppe auf dem Abenteuer durch Colorado begleiten werden, bevor sie euch mit „Little Vegas“ ein Etablissement vorstellen, in dem ihr euch von den Gefahren eures Jobs erholen und mit Glücksspiel, Drinks, Tanz und „Liebe“ die Kälte aus den Knochen vertreiben könnt. Ob es in dem Laden tatsächlich so freudig und friedlich zugeht, wie uns der Trailer weismachen will, werden wir am 19. Mai dieses Jahres erfahren können. Dann wird Wasteland 3 für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.