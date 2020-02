PS5: Sony tut sich schwer mit dem Endpreis wegen hoher Materialkosten

andere

Während die Veröffentlichung der kommenden Next-Gen-Konsole PS5 für dieses Jahr bereits offiziell bestätigt wurde, lässt Sony die Fans im Bezug auf den Preis noch im Dunkeln. Dieses Schweigen soll laut Bloomberg auch einen triftigen Grund haben. Einem Bericht der US-Finanznachrichtenagentur zufolge kämpft Sony aktuell mit den Herstellungskosten.

Das Problem sollen die hohen Preise für NAND Flashspeicher und DRAM sein, wo es aufgrund der Konkurrenz mit den Smartphoneherstellern zu Engpässen kommt. Aktuell belaufen sich die Herstellungskosten pro Konsole auf 450 US-Dollar. Sony tut sich daher im Moment schwer, einen Endkundenpreis zu nennen, der bisher normalerweise stets im Februar des Release-Jahres festgelegt wurde, gefolgt von einer Massenproduktion im Frühling. Mit der PS5 gehe Sony diesmal eher „abwartend“ vor, so Bloomberg unter Berufung auf eigene (anonyme) Quellen.

Die PS4 kam bei ihrem Release im November 2013 zum Preis von 399 US-Dollar / Euro auf den Markt und kostete in der Herstellung laut IHS Markit 381 US-Dollar. Mit dem Produktionspreis von 450 US-Dollar pro Stück müsse Sony für die PS5 mindestens 470 US-Dollar vom Kunden verlangen, heißt es seitens Macquaries Kapitalanalysten Damian Thong. Es könnte schwierig werden, den Preis den Verbrauchern schmackhaft zu machen, so Tong weiter, vor allem, wenn die PS4 Pro aktuell nur 399 US-Dollar koste und regelmäßig auch rabattiert angeboten werde.

Die Verbraucher werden ihre Erwartungen anhand der PS4 Pro und der PS4 messen. Wenn Sony den Preis darüber hinaus erhöht, dann wahrscheinlich nur um die hohen Materialkosten auf Risiko der geringeren Nachfrage auszugleichen.

Sony lehnte die Anfrage von Bloomberg ab, das Thema zu kommentieren. Kürzlich erklärte der Chief Financial Officer Hiroki Totoki im Rahmen eines Geschäftsberichts, dass man zum aktuellen Zeitpunkt auch wegen der Konkurrenz mit Microsofts Xbox Series X noch keinen Preis nennen könne. Konsolenhersteller verkaufen ihre Hardware oft mit geringen Gewinnspannen oder gar mit Verlust, da sie von Exklusivspielen und eigenen Online-Diensten profitieren. Sonys CEO Kenichiro Yoshida ist der Meinung, man solle das Geschäft an der Anzahl der aktiven Nutzer und nicht an der Anzahl der verkauften Hardwareeinheiten messen. Einige Sony-Mitarbeiter sind der Meinung, man solle die PS5 notfalls auch mit Verlust verkaufen, um mit Microsofts Preis gleichzuziehen, während andere Führungskräfte es vorziehen würden, den Preis auch wenn nötig höher anzusetzen, um mit der PS5 Geld zu verdienen, wie man es mit der PS4 getan hat.

Laut Totoki müsse man die Stückliste der PS5 unter eigener Kontrolle behalten und die richtige Anzahl von Einheiten in der Erstproduktion herstellen. Die meisten Komponenten für die Konsole seien laut Bloombergs Quellen bereits festgelegt, inklusive des Kühlungssystems, das mit zwei Dollar Herstellungskosten pro Gerät diesmal ungewohnt kostspielig sei, da der Preis dafür üblicherweise unter einem Dollar liege. Mit dem Aufpreis möchte Sony sicherstellen, dass die Wärmeableitung von den leistungsstarken Chips in der Konsole kein Problem darstellt.

Wann Sony mit der Preisgestaltung herausrücken wird, ist noch nicht bekannt. Sollte sich das Gerücht um die offizielle Vorstellung der Konsole noch in diesem Monat tatsächlich bewahrheiten, werden wir vielleicht dann auch den konkreten Preis des Gerätes erfahren.