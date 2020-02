Baldur's Gate 3: Release laut Google Stadia noch in diesem Jahr

PC

Im Juni letzten Jahres gab der Entwickler Larian Studios (Divinity-Reihe) bekannt, dass das Team an Baldur's Gate 3 arbeitet. Dazu wurde auch ein erster kurzer Trailer präsentiert, der allerdings nur CGI-Szenen und kein Gameplay enthielt. Allzu viele Details zum Spiel wurden bisher nicht verraten und zum Veröffentlichungszeitraum schweigt sich das Studio ganz aus. Laut einem Blogeintrag von Google Stadia soll der Titel aber noch in diesem Jahr scheinen.

In dem besagten Eintrag, in dem diverse Titel aufgezählt werden, die für Googles Streaming-Plattform geplant sind, heißt es in einem Satz: „Ihr freut euch bereits auf Doom Eternal, Get Packed, Orcs Must Die 3 und Baldur's Gate 3, sowie zahlreiche weitere Spiele in diesem Jahr.“

Ob Google Stadia sich hier tatsächlich auf offizielle Infos stützt, oder es sich hiebei nur um einen Fehler handelt, ist noch unklar. Bereits im Januar deutete Larian Studios auf Twitter an, dass es am 27. Februar 2020 Neuigkeiten zu Baldur's Gate 3 geben wird. Möglicherweise werden die Entwickler dann auch im Bezug auf den Release etwas konkreter. Sowohl Larian Studios als auch Robot Entertainment, das ebenfalls an Baldur's Gate 3 mit arbeitet, haben sich in der Vergangenheit positiv über Google Stadia geäußert und Larians CEO Swen Vincke hat schon im Juli vergangenen Jahres offen über die Möglichkeiten gesprochen, die Cloud Computing bietet. Die Meldung könnte also auch bedeuten, dass Baldur's Gate 3 zeitexklusiv zuerst für Stadia erhältlich sein wird. Vielleicht werden wir in rund zwei Wochen mehr darüber erfahren.