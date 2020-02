Iris and the Giant: Neuer Trailer und Demo erschienen, Release am 27.2.2020

PC Linux MacOS

Das Roguelike-Sammelkarten-Abenteuer Iris and the Giant wird am 27.2.2020 auf Steam erschienen. Seit gestern stellen euch Entwickler Louis Rigaud und Publisher Goblinz Studio auf Steam eine kostenlose Demo zur Verfügung. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Iris and the Giant ist ein Mix aus Collectible-Card-Games und enthält auch Anleihen aus Rollenspielen und Roguelikes. In dem minimalistischen Artstyle des Spiels wird euch die Geschichte einer jungen Frau nähergebracht, die sich ihren inneren Dämonen stellt und versucht, den Riesen zu beruhigen, der in ihr schlummert.