Nioh 2: Team Ninja gibt Termin für die Demo bekannt

PS4

Der Entwickler Team Ninja hat den Veröffentlichungstermin für die Demo zum nächsten Monat erscheinenden Action-Adventure Nioh 2 (Preview) bekannt gegeben. Die Anspielversion wird demnach ab dem 28. Februar 2020, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) und bis zum 2. März 2020, um 8:59 Uhr zum Download im Playstation Store bereitstehen. Eine Mitgliedschaft für Sonys Playstation-Plus-Service ist für das Herunterladen oder Spielen nicht erforderlich.

Die Demo soll laut dem offiziellen Playstation Blog viele Neuigkeiten präsentieren, die in Nioh 2 gegenüber dem Original eingeführt wurden, darunter eine detaillierte Charakteranpassung, die Beschwörung wilder Yokai als Unterstützung im Kampf und die tödliche neue Switchglaive - eine fiese, sensenähnliche Waffe, die ihre Form während des Kampfes verändert.

Die Demo bietet zudem drei Missionen, in denen die angehenden Samurai ihre Skills testen können werden. „Wagt euch auf den Berg Tenno und stellt euch den Kreaturen, die dort mit einer Vielzahl tödlicher Waffen auf euch warten“, heißt es in der Beschreibung. Während eure Fortschritte nicht ins fertige Spiel übernommen werden können, euer erstellter Charakter kann. Es lohnt sich also durchaus etwas mehr zeit im Charakter-Editor zu verbringen.