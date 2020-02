E3 2020: ESA bestätigt Nintendo und weitere Aussteller für die Messe

Während Sony der diesjährigen E3 bereits eine Absage erteilte und Microsoft daraufhin seine Teilnahme an dem Event via Twitter zusicherte, war bisher unklar, ob Nintendo ebenfalls in Los Angeles vor Ort sein wird. Nun hat der Veranstalter ESA (Entertainment Software Association) die Anwesenheit des japanischen Unternehmens auf der Spielemesse offiziell bestätigt.

Nintendo selbst hat bisher nichts angekündigt, es ist also noch unklar, was der Hersteller im Rahmen der Veranstaltung zeigen wird. Zumindest eine Direct-Episode dürfte aber sicher drin sein. Neben Nintendo werden laut ESA noch unter anderem Ubisoft, Bethesda, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two, Bandai Namco und Warner Bros. dabei sein. Die Anmeldungen für das Event werden auf der offiziellen E3-Website, die im Laufe des heutigen Tages an den Start geht, ab dem kommenden Samstag, den 15. Februar 2020, angenommen. Ein Resetera-Nutzer, der im Vorfeld einen Blick auf die Website werfen konnte, hat einige Bilder im Forum verlinkt, darunter eine Teilnehmerliste (allerdings noch ohne Nintendo), die neben den oben genannten Unternehmen noch Activision, Amazon Game Studios, Epic Games, Kalypso, NCSoft, RDS Industries, Tencent, THQ Nordic, Paracosma und XSEED Games erwähnt.

Der Game-Awards-Host Geoff Keighley wird in diesem Jahr das erste Mal seit 25 Jahren nicht auf der E3 zugegen sein. Dies gab er in einem Interview mit dem Hollywood Reporter bekannt. „Angesichts dessen, was bisher über die E3 kommuniziert wurde, fühle ich mich dieses Jahr einfach nicht wohl dabei, daran teilzunehmen“, so Keighley, der sich damit auf die Kritik bezog, die die ESA einstecken musste, nachdem kürzlich persönliche Informationen von Tausenden von Medienbesuchern geleaked wurden. Wie er später via Twitter bestätigte, wird er allerdings bei der diesjährigen gamescom in Köln wieder vor Ort sein und die „Opening Night“ hosten.